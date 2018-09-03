Тюменские школьники учатся в танцевальном зале из-за ремонта классов

Школа № 30 в Тюмени имеет 2 корпуса. Ремонт одного из них был запланирован до следующего года, но руководством до сих пор не определено кто станет подрядчиком работ. Поэтому учебный процесс было решено начать в одном корпусе, чтобы не мешать учебному процессу в середине года.
Мы организовали кабинет в зеркальном зале второго корпуса школы. Помещение не проходное, его приспособили под кабинет, так как места не хватает из-за ремонта первого корпуса. поясняет директор школы Елена Онищенко
На всех школьников не хватает помещений. Соответственно часть учеников было переведено на обучение в танцевальном зале. На какое срок ребят ждут неудобства, неизвестно.
Неизвестно сколько будет длится ремонт и как долго будут заниматься ученики в таких условиях.