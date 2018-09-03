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Тюменские школьники учатся в танцевальном зале из-за ремонта классов

3 сентября 2018, 16:40
Ремонт в классах школы № 30 не начат, поэтому дети на 1 сентября остались без учебных помещений.
Сюжет
Тюмень

Школа № 30 в Тюмени имеет 2 корпуса. Ремонт одного из них был запланирован до следующего года, но руководством до сих пор не определено кто станет подрядчиком работ. Поэтому учебный процесс было решено начать в одном корпусе, чтобы не мешать учебному процессу в середине года.

Мы организовали кабинет в зеркальном зале второго корпуса школы. Помещение не проходное, его приспособили под кабинет, так как места не хватает из-за ремонта первого корпуса. поясняет директор школы Елена Онищенко

На всех школьников не хватает помещений. Соответственно часть учеников было переведено на обучение в танцевальном зале. На какое срок ребят ждут неудобства, неизвестно.

Неизвестно сколько будет длится ремонт и как долго будут заниматься ученики в таких условиях.

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