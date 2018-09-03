Тюменские школьники учатся в танцевальном зале из-за ремонта классов

Школа № 30 в Тюмени имеет 2 корпуса. Ремонт одного из них был запланирован до следующего года, но руководством до сих пор не определено кто станет подрядчиком работ. Поэтому учебный процесс было решено начать в одном корпусе, чтобы не мешать учебному процессу в середине года.