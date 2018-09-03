Тюменке попалась гнилая картошка фри в местном ресторане быстрого питания

В комментариях к посту тюменке советовали воздержаться от походов по ресторанам быстрого питания, и есть дома. Также под сообщением отписались и те, кто пояснял автору фото то, что если в одном месте попалась гнилая картошка, это не значит, что такое происходит во всех подобных заведения города.