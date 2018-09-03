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Тюменке попалась гнилая картошка фри в местном ресторане быстрого питания

3 сентября 2018, 14:40
Жительница Тюмени разместила в Сети фотографию гнилой картошки фри, которую ей подали в одном из городских ресторанов быстрого питания.
Сюжет
Тюмень

По словам автора поста, несмотря на внешний вид продукта, она все же решила его попробовать. На вкус картошка фри оказалось испорченной.

В комментариях к посту тюменке советовали воздержаться от походов по ресторанам быстрого питания, и есть дома. Также под сообщением отписались и те, кто пояснял автору фото то, что если в одном месте попалась гнилая картошка, это не значит, что такое происходит во всех подобных заведения города.

Надо было это менеджеру сказать они бы исправили ситуацию, поделился своим мнение подписчик городской тюменской группы в соцсети по имени Александр Бутовски.

Простое несоблюдение условий хранения замороженного картофеля. Вне холодильника хранили или при температуре выше 0 градусов,пояснил еще один подписчик группы по имени Влад Кийко.

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