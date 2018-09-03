ТОП-3: обсуждаем итоги последней недели августа

Примечательно, что предстоящие выборы попали в повестку лишь к концу недели, когда агитаторы от разных партий устроили разборку.
Самой обсуждаемой новостью за неделю стало телевыступление президента РФ Владимира Путина. Пока руководители каналов спешно меняли сетку вещания, чтобы включить обращение президента о пенсионной реформе, граждане размышляли, на какие уступки пойдет президент, вспомнит ли, что высказывался против повышения пенсионного возраста, услышит ли мнение большинства россиян, которые выступили против.
Президент услышал недовольство россиян и сообщил о своих рекомендациях, снизив возраст выхода на пенсию для женщин и предложив еще ряд льгот. Эксперты сдержанно комментируют смягчение условий повышения пенсионного возраста, но отдают должное президенту РФ.
"Владимир Владимирович принял на себя личную моральную ответственность. Эксперты гадали, на что же разменяет на последнем текущем сроке полномочий президент свой авторитет. И склонялись, что на непопулярные экономические реформы. Для проведения экономических реформ нужен хороший рейтинг руководителя, который их проводит", - рассказал Александр Шемякин, общественник, председатель ТРОО "Народный контроль".
Эксперты отмечают, что в законопроект изначально была заложена возможность такого маневра. Еще 2,5 месяца назад началось широкое обсуждение пенсионной реформы, и мониторинг реакции россиян. Возможно, по мнению Александра Шемякина, все бы осталось в первоначальном варианте, если бы общественность не стала выступать против.
Общественник и председатель реготделения партии "Народ против коррупции" Алексей Савоськин отмечает, что еще предстоит подсчитать траты на смягчение условий повышения пенсионного возраста, и может оказаться, что выгоднее и вовсе ее не проводить.
Пока Госдума не приступила ко второму чтению законопроекта, началось активное обсуждение условий повышения пенсионного возраста. Региональные власти, в том числе в Тюменской области, уже предлагают сохранить льготы для пенсионеров региона.
Очевидно, что совместными усилиями уже удалось изменить ряд положений в законопроекте о пенсионной реформе, что играет только на руку россиянам.