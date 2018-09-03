ТОП-3: обсуждаем итоги последней недели августа

Последняя неделя августа для тюменцев оказалась насыщенной. Дело не только в наступлении учебного года, который испытывает на прочность семейный бюджет и нервы всех членов семьи, но и несколько событий федерального и городского масштаба, повлиявших на будни тюменцев.

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