Служба дефектологического сопровождения детей-сирот откроется в Тюмени

3 августа в Тюмени на базе регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья», в «Доме социальной реабилитации семей и детей «Борки» логопеды–дефектологи начнут оказывать психолого – педагогическую помощь детям–сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей.
Специалисты центра будут оказывать помощь всем детям от трех лет, имеющих особые потребности в образовательной, социальной и индивидуально–личностной сфере. Планируется, что своевременная помощь специалистов поможет улучшить условия психофизического развития и скорректировать речевые нарушения детей.
Как сообщает директор Регионального центра «Семья» Елена Перминова, в работе будут задействованы опытные специалисты и студенты–логопеды Института психологии и педагогики ТюмГУ.