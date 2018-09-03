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Служба дефектологического сопровождения детей-сирот откроется в Тюмени

3 сентября 2018, 08:20
3 августа открывается Служба дефектологического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Тюмени «Доме социальной реабилитации семей и детей «Борки».
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Тюмень

3 августа в Тюмени на базе регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья», в «Доме социальной реабилитации семей и детей «Борки» логопеды–дефектологи начнут оказывать психолого – педагогическую помощь детям–сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей.

Специалисты центра будут оказывать помощь всем детям от трех лет, имеющих особые потребности в образовательной, социальной и индивидуально–личностной сфере. Планируется, что своевременная помощь специалистов поможет улучшить условия психофизического развития и скорректировать речевые нарушения детей.

Как сообщает директор Регионального центра «Семья» Елена Перминова, в работе будут задействованы опытные специалисты и студенты–логопеды Института психологии и педагогики ТюмГУ.

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#Новости#Психологическая помощь#Тюмень#Дети-сироты#Ольга Муфтяхетдинова#Город
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