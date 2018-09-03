Служба дефектологического сопровождения детей-сирот откроется в Тюмени

Специалисты центра будут оказывать помощь всем детям от трех лет, имеющих особые потребности в образовательной, социальной и индивидуально–личностной сфере. Планируется, что своевременная помощь специалистов поможет улучшить условия психофизического развития и скорректировать речевые нарушения детей.