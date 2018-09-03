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Понедельник в Тюмени: «И снова 3 сентября»

3 сентября 2018, 13:46
25 лет назад была написана песня, которую все вспоминают в этот день. Известный шансонье Михаил Шуфутинский исполняет ее уже четверть века.
Сюжет
Тюмень

«Я календарь переверну, и снова 3 сентября» напевают сегодня люди, которые грустят о начале осени или о неожиданном расставании. Известная песня российского шансонье Михаила Шуфутинского вышла в 1994 году.

В начале 2010-х эта песня переросла в интернет-мем, шутки появлялись на просторах сети и дали импульс новой волне популярности этой песни.

Сегодня в Тюмени одна из известных сетей быстрого питания подготовила специальное блюдо с рябиновым соусом, завернут деликатес в лист календаря - 3 сентября. Говорят, готовят его на костре.

#Новости#Тюменская область#Тюмень#Юрий Норицын#Культура
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