Понедельник в Тюмени: «И снова 3 сентября»

«Я календарь переверну, и снова 3 сентября» напевают сегодня люди, которые грустят о начале осени или о неожиданном расставании. Известная песня российского шансонье Михаила Шуфутинского вышла в 1994 году.
В начале 2010-х эта песня переросла в интернет-мем, шутки появлялись на просторах сети и дали импульс новой волне популярности этой песни.
Сегодня в Тюмени одна из известных сетей быстрого питания подготовила специальное блюдо с рябиновым соусом, завернут деликатес в лист календаря - 3 сентября. Говорят, готовят его на костре.