ООО «Бизон» заплатило 500 000 рублей за свалку мертвых животных в Тюменской области

По информации прокуратуры Тюменской области, ООО «Бизон» устроило несанкционированную свалку биологических отходов. Нарушения были обнаружены в ходе проверки соблюдению ветеринарно-санитарного законодательства РФ. Между тем останки животных необходимо сжигать или производить захоронения в специально отведенных местах.