ООО «Бизон» заплатило 500 000 рублей за свалку мертвых животных в Тюменской области

По информации прокуратуры Тюменской области, ООО «Бизон» устроило несанкционированную свалку биологических отходов. Нарушения были обнаружены в ходе проверки соблюдению ветеринарно-санитарного законодательства РФ. Между тем останки животных необходимо сжигать или производить захоронения в специально отведенных местах.
Правоохранительные органы района возбудили в отношении организации административное дело по ч. 3 ст. 10.8. КоАП РФ. Сообщается, что на данный момент ООО «Бизон» полностью устранила выявленные нарушения закона.
В январе 2018 года в Тюмени был обнаружен скотомогильник. По информации очевидцев, неизвестные произвели сброс туш лошадей, овец, собак и свиней на свалках ТБО Тюменского региона.