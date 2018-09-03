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ООО «Бизон» заплатило 500 000 рублей за свалку мертвых животных в Тюменской области

3 сентября 2018, 19:40
Предприятие АПК Тюменской области заплатило 500 000 рублей штрафа за свалку трупов животных. Инцидент произошел около деревни Тетеркино Омутинского района.

По информации прокуратуры Тюменской области, ООО «Бизон» устроило несанкционированную свалку биологических отходов. Нарушения были обнаружены в ходе проверки соблюдению ветеринарно-санитарного законодательства РФ. Между тем останки животных необходимо сжигать или производить захоронения в специально отведенных местах.

Правоохранительные органы района возбудили в отношении организации административное дело по ч. 3 ст. 10.8. КоАП РФ. Сообщается, что на данный момент ООО «Бизон» полностью устранила выявленные нарушения закона.

В январе 2018 года в Тюмени был обнаружен скотомогильник. По информации очевидцев, неизвестные произвели сброс туш лошадей, овец, собак и свиней на свалках ТБО Тюменского региона.

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