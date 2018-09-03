Московские муниципальные власти второй день не могут запустить электробусы «КамАЗа»

Вы будете опять смеяться, но третья попытка запуска электробуса тоже зафейлилась. Он сломался прямо на маршруте с пассажирами, точно также как вчера с мэром на борту, прокомментировал очередной инцидент с московским электробусом один из блоггеров в Твиттере.