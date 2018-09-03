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Московские муниципальные власти второй день не могут запустить электробусы «КамАЗа»

3 сентября 2018, 20:20
Запуск первого московского электробуса на ВДНХ 1 сентября провалился прямо на глазах у высоких гостей. Электробус «КамАЗ», в котором ехал мэр Москвы Сергей Собянин. Муниципальные власти города предприняли вторую попытку запустить электробус, однако и она была неудачная.

Сообщается, что 30 новых электрических автобусов должны были заменить троллейбусы, но этого не получилось. Первый электробус проехал всего три остановки и высадил пассажиров, включая мэра Москвы.

Вы будете опять смеяться, но третья попытка запуска электробуса тоже зафейлилась. Он сломался прямо на маршруте с пассажирами, точно также как вчера с мэром на борту, прокомментировал очередной инцидент с московским электробусом один из блоггеров в Твиттере.

Вторая попытка была более удачной. По следуя по пути маршрута у электробуса выключился свет и транспортное средство поехало очень медленно. Электробус обгоняли троллейбусы того же маршрута.

По информации журналистов «Новых известий», электробусы не успели доукомплектовать из-за задержек комплектующих зарубежными поставщиками. Часть электробусов сломалась прямо на обкатке. Техника не смогла принять участие в презентации.

Между тем каждый электробус обошелся столичным властям в 106 000 000 рублей, из них 35 000 000 стоит сам электробус, еще 15-20 000 000 зарядная станция, а остальное сервисное обслуживание на 15 лет.

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