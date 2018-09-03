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Моор: Каждый ребенок должен получать знания в современных условиях

3 сентября 2018, 07:00
1 сентября врио губернатора Тюменской области Александр Моор открыл две новых сельских школы в Тюменской области: в с. Тоболово Ишимкого района и в с. Малая Зоркальцева Тобольского района.

1 сентября в рамках реализации национального проекта в Тюменской области открылись три новые школы. Все учебные заведения оснащены современными классами и лабораториями – «Науколабами», обустроенными спортивными комплексами, кабинетами с лингафонами для изучения иностранных языков, комбинированными мастерскими и кабинетами домоводства. Две из трех новых школ были построены в селах Ишимского и Тобольского района. На торжественных линейках присутствовал и поздравлял учащихся с Днем знаний врио губернатора Александр Моор.

Тоболовская школа Ишимского района представляет собой двухэтажное кирпичное здание с 20–тью кабинетами, медицинским блоком и актовым залом на 110 мест, общая площадь 4,7 тыс. кв. метров.

Школе в с. Малая Зоркальцева Тобольского района в 2018 году исполнилось уже 120 лет, поэтому было принято решение о возведении нового здания, оснащенного современными технологиями. Сейчас учебное заведение представляет собой кирпичное здание с 15–тью учебными классами (в том числе класс робототехники), актовым залом на 50 мест с возможностью показа кинофильмов, общей площадью 1,8 тыс. кв. метров.

На торжественной церемонии открытия учебных заведений Александр Моор заявил, что каждый ребенок, в независимости от того, где он живет в городе или селе, должен иметь возможность пользоваться передовыми образовательными технологиями и получать знания в современных условиях. На линейке врио губернатора Тюменской области вручил учащимся символические ключи от школы и новые школьные автобусы в качестве подарков.

Как сообщает администрация Тюменской области, на протяжении 10 лет в регионе действует областная программа ликвидации ветхих школьных зданий, в рамках проекта планируется построить 31 школу к 2014 году.

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