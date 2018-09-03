Моор: Каждый ребенок должен получать знания в современных условиях

На торжественной церемонии открытия учебных заведений Александр Моор заявил, что каждый ребенок, в независимости от того, где он живет в городе или селе, должен иметь возможность пользоваться передовыми образовательными технологиями и получать знания в современных условиях. На линейке врио губернатора Тюменской области вручил учащимся символические ключи от школы и новые школьные автобусы в качестве подарков.