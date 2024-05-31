nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Тюменские власти наконец определились с выплатами пострадавшим от паводка

Тюменские власти наконец определились с выплатами пострадавшим от паводка

31 мая 2024, 14:52
Фото: телеграмм-канал Александра Моора
Часть тюменцев, чьи дома затопило во время паводка, получат компенсации от региональных властей. Об этом рассказал губернатор Александр Моор.

По словам главы региона, получателю необходимо будет направить выплату на капитальный ремонт и новое строительство жилья. Отмечается, что мера поддержки будет действовать не для всех.

«Такие меры помогут людям, у которых пострадавшее жилье было единственным, а также тем, у которых доля в праве собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания, не превышает 18 кв. метров», — сказал Моор.

Размер выплат рассчитывается индивидуально по каждому жилому помещению с учетом категории получателя. Ей необходимо будет воспользоваться до 1 октября. Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться с заявлением в органы социальной защиты.

Ранее «Наш город» сообщал, что рост уровня воды в тюменских реках замедлился.

Читайте также:
Тюменский паводок подбирается к критической отметке, а шашлык побьет рекорд«Ради имиджа»: В случае паводков депутаты будут лично эвакуировать тюменцевТюменцам пообещали магнитную бурю и жару, а в город доставили уникальную икону
#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Власть#Паводок
Подпишитесь
Почти метр за 10 дней: что происходит с тюменскими реками?
Сегодня, 03:50
Ожидайте: на Тюмень надвигается 28-градусная жара
Сегодня, 08:49
Арбитражи мая: молоко против природы, депутат против предпринимателя и богатства НПЗ
Сегодня, 04:53
Алкоголь в общественных местах и рост пенсий: какие изменения ждут тюменцев с июня
Сегодня, 01:00
Правда или ложь? Проверьте свои знания и интуицию в тесте об окружающем мире
Сегодня, 05:34
"