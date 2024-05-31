Тюменские власти наконец определились с выплатами пострадавшим от паводка

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
По словам главы региона, получателю необходимо будет направить выплату на капитальный ремонт и новое строительство жилья. Отмечается, что мера поддержки будет действовать не для всех.
«Такие меры помогут людям, у которых пострадавшее жилье было единственным, а также тем, у которых доля в праве собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания, не превышает 18 кв. метров», — сказал Моор.
Размер выплат рассчитывается индивидуально по каждому жилому помещению с учетом категории получателя. Ей необходимо будет воспользоваться до 1 октября. Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться с заявлением в органы социальной защиты.
Ранее «Наш город» сообщал, что рост уровня воды в тюменских реках замедлился.