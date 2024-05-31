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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Тюменцам пообещали магнитную бурю и жару, а в город доставили уникальную икону

Тюменцам пообещали магнитную бурю и жару, а в город доставили уникальную икону

31 мая 2024, 14:03
Фото: Изображение Midjourney
Дайджест событий в Тюменской области за 31 мая
Сюжет
Итоги

Вода отступает

В реках Тюменской области замедлился рост уровня воды. Так, В Увате уровень повысился на 2 сантиметра — до 11,42 метра, в селе Демьянское на 5 сантиметров — до 941 сантиметра. За последние сутки в Иртыше в районе Тобольска вода прибыла на 4 сантиметра — до отметки 769 сантиметров выше нуля поста.

Кроме того, в Ялуторовске и Упорово продолжается снижение уровня воды — на 3 и 1 сантиметр соответственно (700 и 769 сантиметров выше нулевой отметки). Также начал снижаться уровень воды в Вагае — за сутки воды убыла на 1 сантиметр. В настоящее время уровень воды составляет 822 сантиметра выше нуля поста.

В Ишиме в районе Ильинке уровень снизился на 6 сантиметров (742 см).

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Магнитная буря в Тюмени

На Тюмень обрушилась сильнейшая магнитная буря. Причина возмущение магнитного поля Земли — выбросы корональной массы на Солнце, зарегистрированные 29 мая. По информации ученых Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики, сила ударов может достигать экстремального уровня.

В дни магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогания — от головных болей, скачком артериального давлении до упадка сил и депрессивных состояний. Медики советуют в связи с этим больше отдыхать и проводить времени на свежем воздухе.

Запасайтесь таблетками: мощная магнитная буря обрушилась на Тюмень
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Жаркая погода сменит холод

В Тюмени в субботу, 1 июня, метеорологи обещают переменную облачность, кратковременные дожди, +8…+11 ночью и до +14…+13 в дневные часы. В воскресенье в областной столице потеплеет до +21…+23, в ночные часы температура воздуха составит +4…+5. Осадки в этот день маловероятны.

Уже в первый рабочий день лета, температура воздуха днем прогреется до +28 градусов. Однако возможен дождь и порывы ветра до метров в секунду.

Ожидайте: на Тюмень надвигается 28-градусная жара
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Уникальная икона в Тюмени

В Тюмень доставили Казанскую икону Божией Матери. Приложиться к иконе верующие смогут в Свято-Троицком монастыре 1 июня с 8:00 до 18:00.

Шествие иконы Божией Матери по России стартовало 6 мая после молебного пения о Победе, которое совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По благословению предстоятеля Русской Православной Церкви икона посетит 60 городов России.

Уникальную икону привезли в Тюмень
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Ущерб от аварии в полмиллиона

Городские власти рассказали, что оценили стоимость ущерба от аварии на Стреле, где чудом выжила тюменка, почти в полмиллиона рублей.

По словам представителя мэрии, никаких нарушений со стороны городских служб, которые могли бы привести к аварии, не выявлено.

За часть пострадавших конструкций отвечает «Тюменгормост» и «ТОДЭП».

Ущерб от аварии на Стреле, в которой чудом выжила тюменка, оценили в полмиллиона
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