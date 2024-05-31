Тюменцам пообещали магнитную бурю и жару, а в город доставили уникальную икону

В реках Тюменской области замедлился рост уровня воды. Так, В Увате уровень повысился на 2 сантиметра — до 11,42 метра, в селе Демьянское на 5 сантиметров — до 941 сантиметра. За последние сутки в Иртыше в районе Тобольска вода прибыла на 4 сантиметра — до отметки 769 сантиметров выше нуля поста.