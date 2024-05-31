Почти метр за 10 дней: что происходит с тюменскими реками

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 04:36
В Увате уровень повысился на 2 сантиметра — до 11,42 метра, в селе Демьянское на 5 сантиметров — до 941 сантиметра.
В Тоболе в районе Иевлево за последние 24 часа вода поднялась на 1 сантиметр — до 769 сантиметров. В Ялуторовске и Упорово продолжается снижение уровня воды — на 3 и 1 сантиметр соответственно (700 и 769 сантиметров выше нулевой отметки).
Также начал снижаться уровень воды в Вагае — за сутки воды убыла на 1 сантиметр. В настоящее время уровень воды составляет 822 сантиметра выше нуля поста.
В Ишиме с районе Ильинке уровень снизился на 6 сантиметров (742 см), в районе Ишима — на 6 сантиметров (786 сантиметров), в районе села Абатское — на 3 сантиметра (10,43 метра), в районе Викулово на 5 сантиметров (10,25 метра).
В тюменской Туре за сутки уровень воды уменьшился на 18 сантиметров и составляет сегодня 422 сантиметра выше нуля поста.
Ранее «Наш Город» писал, что процесс обмеления тюменской реки Туры начался на минувшей неделе. За последние 10 дней уровень воды в снизился почти на 1 метр.