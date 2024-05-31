Почти метр за 10 дней: что происходит с тюменскими реками

В Тоболе в районе Иевлево за последние 24 часа вода поднялась на 1 сантиметр — до 769 сантиметров. В Ялуторовске и Упорово продолжается снижение уровня воды — на 3 и 1 сантиметр соответственно (700 и 769 сантиметров выше нулевой отметки).