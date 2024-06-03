Носят ошейники и хвосты: в Тюмени неизвестный создал орден детей-животных

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
По данным источников, в числе участников, а их более 120, преимущественно несовершеннолетние — юные тюменцы в возрасте до 12 лет. Они обмениваются фотографиями хвостов и ошейников, а также делятся способами «как их приручить».
«Самым первым и единственным правилом сходки указано: „Всегда и в любой ситуации слушать и подчиняться куратору и его помощникам, всем указаниям, рекомендациям, несмотря ни на что. Всегда обо всем спрашивать куратора“», — сообщили инсайдеры Ура.Ру.
Периодически квадроберы и «Атлас» проводят встречи. Очередная состоится сегодня в 14:00 в сквере «Березовая роща».
«Наш Город» направил запрос в правоохранительные органы. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени банда несовершеннолетних терроризирует жителей Зареки. На днях дети перевернули стоящий на парковке автомобиль и начали на нем качаться словно на качелях.