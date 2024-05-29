Малолетний беспредел. В Тюмени банда подростков перевернула машину

По словам жителей района, в котором орудует банда малолетних хулиганов, округу они терроризируют давно, приставая к прохожим и ведя себя агрессивно. Многие местные утверждают, что это учащиеся местной школы №43. В полиции же сообщили, что обращение граждан зарегистрировано, сейчас силовики проводят проверку в отношении малолетних.