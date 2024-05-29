Малолетний беспредел. В Тюмени банда подростков перевернула машину

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Информация о хулиганствах малолетней банды появилась в телеграм-канале «Новости Тюмени и Области». Очевидцы, живущие по улице Муравленко, 10 сняли на видео то, как школьники перевернули машину, стоящую на парковке и начали качаться на ней как на качелях.
По словам жителей района, в котором орудует банда малолетних хулиганов, округу они терроризируют давно, приставая к прохожим и ведя себя агрессивно. Многие местные утверждают, что это учащиеся местной школы №43. В полиции же сообщили, что обращение граждан зарегистрировано, сейчас силовики проводят проверку в отношении малолетних.
Ранее сообщалось о сыне замглавы Тобольска, который на камеру справил нужду в одном из подъездов города. За свой поступок он извинился.