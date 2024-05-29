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Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

В Тюмени банда подростков донимает местных и переворачивает машины

Малолетний беспредел. В Тюмени банда подростков перевернула машину

29 мая 2024, 06:04
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени банда подростков донимает местных и переворачивает машины

В Тюмени банда подростков, терроризирующая округу начала заниматься вандализмом. Они перевернули стоящую на парковке машину и использовали ее как качели.

Информация о хулиганствах малолетней банды появилась в телеграм-канале «Новости Тюмени и Области». Очевидцы, живущие по улице Муравленко, 10 сняли на видео то, как школьники перевернули машину, стоящую на парковке и начали качаться на ней как на качелях.

Видео: Новости Тюмени и Области

По словам жителей района, в котором орудует банда малолетних хулиганов, округу они терроризируют давно, приставая к прохожим и ведя себя агрессивно. Многие местные утверждают, что это учащиеся местной школы №43. В полиции же сообщили, что обращение граждан зарегистрировано, сейчас силовики проводят проверку в отношении малолетних.

Ранее сообщалось о сыне замглавы Тобольска, который на камеру справил нужду в одном из подъездов города. За свой поступок он извинился.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Новости тюмени#Вандализм#Вандалы#Хулиганы
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