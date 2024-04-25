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Updated Сегодня, 09:46

Сын замглавы Тобольска извинился за то, что помочился в подъезде

Стены отмывал сам. Сын замглавы Тобольска извинился за то, что помочился в подъезде

25 апреля 2024, 09:44
Фото: 1MI

Сын замглавы Тобольска извинился за то, что помочился в подъезде

Из-за угрызений совести сын замглавы Ольги Новиковой решил раскаяться и попросить прощения за свой акт вандализма. Простили ли его жильцы дома — неизвестно.

О раскаянии и просьбе о прощении хулигана изданию «Наш Город» рассказали в городской администрации. Подробностей о том, почему молодой человек решился на просьбу о прощении не рассказали, добавив только то, что это была полностью его инициатива.

Кроме того, юноша сам вымыл пол и стены подъезда, на которые помочился, а после пересадил цветок, стоящий на одном из лестничных пролетов. В него он тоже справлял нужду.

Напомним, ранее сообщалось, что молодой человек в состоянии опьянения решил ради забавы справить нужду в подъезде, сняв это на видео. Ролик попал в общие чаты жильцов дома, а потом разлетелось по СМИ. Жители Тобольска потребовали отчисления вандала из ВУЗа.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Вандализм#Вандалы#Подъезд
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