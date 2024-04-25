Стены отмывал сам. Сын замглавы Тобольска извинился за то, что помочился в подъезде

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
О раскаянии и просьбе о прощении хулигана изданию «Наш Город» рассказали в городской администрации. Подробностей о том, почему молодой человек решился на просьбу о прощении не рассказали, добавив только то, что это была полностью его инициатива.
Кроме того, юноша сам вымыл пол и стены подъезда, на которые помочился, а после пересадил цветок, стоящий на одном из лестничных пролетов. В него он тоже справлял нужду.
Напомним, ранее сообщалось, что молодой человек в состоянии опьянения решил ради забавы справить нужду в подъезде, сняв это на видео. Ролик попал в общие чаты жильцов дома, а потом разлетелось по СМИ. Жители Тобольска потребовали отчисления вандала из ВУЗа.