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Рост уровня воды в Иртыше и Тоболе в Тюменской области существенно замедлился

Тюменская Тура за две недели обмелела почти на 1,5 метра

3 июня 2024, 04:02
Фото: 1MI

Рост уровня воды в Иртыше и Тоболе в Тюменской области существенно замедлился

Рост уровня воды в Иртыше и Тоболе существенно замедлился. За последние сутки вода в Иртыше в районе Тобольска поднялась на 1 сантиметр — до отметки 776 сантиметров выше нуля поста.

В Увате уровень Тобола вырос на 4 сантиметра — до 11,55 метра, в селе Демьянское — на 3 сантиметра, до отметки 952 сантиметра.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тоболе в районе Иевлево уровень воды повысился на 1 сантиметр — до отметки 782 сантиметра. В Ялуторовске и Упорово уровень снизился на 3 сантиметра.

В Ишиме за последние сутки вода убыла на 3-9 сантиметров: на 9 сантиметров в районе Ильинки (719 см), на 6 сантиметров в районе города Ишим (769 см), на 3 сантиметра опустился уровень воды в селе Абатское (10,34 метра), на 6 сантиметров — районе Викулово (10,07 метра).

В Вагае уровень воды в реке снизился на 2 сантиметра — до отметки 818 сантиметров. В тюменской Туре вода убыла на 19 сантиметров — уровень составляет 374 сантиметра.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области рассказали, кто из жителей Тюменской области, пострадавших от паводка, получит денежные выплаты и в каком размере.

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