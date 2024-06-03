Тюменская Тура за две недели обмелела почти на 1,5 метра

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
В Увате уровень Тобола вырос на 4 сантиметра — до 11,55 метра, в селе Демьянское — на 3 сантиметра, до отметки 952 сантиметра.
В Тоболе в районе Иевлево уровень воды повысился на 1 сантиметр — до отметки 782 сантиметра. В Ялуторовске и Упорово уровень снизился на 3 сантиметра.
В Ишиме за последние сутки вода убыла на 3-9 сантиметров: на 9 сантиметров в районе Ильинки (719 см), на 6 сантиметров в районе города Ишим (769 см), на 3 сантиметра опустился уровень воды в селе Абатское (10,34 метра), на 6 сантиметров — районе Викулово (10,07 метра).
В Вагае уровень воды в реке снизился на 2 сантиметра — до отметки 818 сантиметров. В тюменской Туре вода убыла на 19 сантиметров — уровень составляет 374 сантиметра.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области рассказали, кто из жителей Тюменской области, пострадавших от паводка, получит денежные выплаты и в каком размере.