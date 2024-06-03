Тюменская Тура за две недели обмелела почти на 1,5 метра

В Ишиме за последние сутки вода убыла на 3-9 сантиметров: на 9 сантиметров в районе Ильинки (719 см), на 6 сантиметров в районе города Ишим (769 см), на 3 сантиметра опустился уровень воды в селе Абатское (10,34 метра), на 6 сантиметров — районе Викулово (10,07 метра).