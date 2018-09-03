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Горожане обнаружили скрытое патрулирование на улицах Тюмени

3 сентября 2018, 17:10
Тюменцы сообщают о скрытом патрулировании на улицах города. По информации из городских пабликов, в Тюмени ездит тонированный автомобиль Сhevrolet, который фиксирует нарушения автомобилистов.
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Тюмень

В одной из групп Тюмени очевидцы сообщили о машине, которая ведет скрытое патрулирование. В течении 1,5 часов пост собрал 10 000 просмотров и 45 комментариев. Спецоборудование для фиксации нарушений ПДД очевидцы заметили в передней части автомобиля.

Между тем, по мнению горожан, подобные машины просто увеличивают поступления в бюджет и не ведут к улучшению безопасности на дорогах областной столицы. В целом, большинство жителей города отрицательно относятся к такому патрулированию улиц.

Скоро многие будут закладывать нарушителей ПДД. Таким, в скором времени, будут платить деньги за доносы,прокомментировал ситуацию один из подписчиков тюменского паблика.

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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