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Экс-глава тюменской налоговой Тамара Зыкова вышла из-под домашнего ареста

3 сентября 2018, 19:10
Бывший руководитель ИФНС Тюменской области Тамара Зыкова освобождена из-под домашнего ареста. Сообщается, что следователи не стали подавать документы на продление заключения.
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Тюмень

По информации Центрального районного суда Тюмени, с июня 2018 года новых документов по делу Зыковой не поступало. Официальные представители УФСБ по Тюменской области комментировать ситуацию не стали.

Отмечается, что Тамара Зыкова уволилась из ИФНС 8 августа по собственному желанию. На данный момент врио руководителя ведомства стала Татьяна Чалилова.

Судебный процесс над бывший руководителем ИФНС региона начался в апреле. Суд поместил бывшего чиновника под домашний арест. Сообщалось, что ее подозревают в махинациях с крупными налоговыми поступлениями. По версии следствия, фигурантка дела поспособствовала истребованию в казну 500 миллионов рублей недоимки от АНПЗ.

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