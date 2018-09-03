Экс-глава тюменской налоговой Тамара Зыкова вышла из-под домашнего ареста

По информации Центрального районного суда Тюмени, с июня 2018 года новых документов по делу Зыковой не поступало. Официальные представители УФСБ по Тюменской области комментировать ситуацию не стали.
Отмечается, что Тамара Зыкова уволилась из ИФНС 8 августа по собственному желанию. На данный момент врио руководителя ведомства стала Татьяна Чалилова.
Судебный процесс над бывший руководителем ИФНС региона начался в апреле. Суд поместил бывшего чиновника под домашний арест. Сообщалось, что ее подозревают в махинациях с крупными налоговыми поступлениями. По версии следствия, фигурантка дела поспособствовала истребованию в казну 500 миллионов рублей недоимки от АНПЗ.