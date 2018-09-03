Экс-глава тюменской налоговой Тамара Зыкова вышла из-под домашнего ареста

Судебный процесс над бывший руководителем ИФНС региона начался в апреле. Суд поместил бывшего чиновника под домашний арест. Сообщалось, что ее подозревают в махинациях с крупными налоговыми поступлениями. По версии следствия, фигурантка дела поспособствовала истребованию в казну 500 миллионов рублей недоимки от АНПЗ.