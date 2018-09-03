Единороссы предложили сохранить льготы пенсионерам Тюменской области

Фракция "Единой России" тюменской областной думы внесла в региональный парламент в качестве законодательной инициативы проект закона о сохранении региональных мер социальной поддержки, ранее установленных для лиц пенсионного возраста. Он будет рассмотрен на заседании 20 сентября, тогда же планируется и опубликовать закон. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.
Врио губернатора Тюменской области Александр Моор ранее сообщил, что в регионе будут сохранены все действующие меры социальной поддержки для женщин при достижении 55 лет, для мужчин - 60 лет, в том числе налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезд в общественном транспорте и другие виды поддержки.
Предложенный правительством законопроект пенсионной реформы, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, 19 июля был принят в первом чтении в Госдуме. Обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке законопроекта могут быть учтены во время поправок в рамках второго чтения законопроекта, которое должно состояться 24 сентября.