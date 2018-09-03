Единороссы предложили сохранить льготы пенсионерам Тюменской области

Предложенный правительством законопроект пенсионной реформы, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, 19 июля был принят в первом чтении в Госдуме. Обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке законопроекта могут быть учтены во время поправок в рамках второго чтения законопроекта, которое должно состояться 24 сентября.