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Единороссы предложили сохранить льготы пенсионерам Тюменской области

3 сентября 2018, 22:52
Проект закона о сохранении региональных мер социальной поддержки для граждан, достигших пенсионного возраста 55/60, внесен фракцией "Единая Россия" в тюменскую областную Думу. Он будет рассмотрен на заседании 20 сентября.

Фракция "Единой России" тюменской областной думы внесла в региональный парламент в качестве законодательной инициативы проект закона о сохранении региональных мер социальной поддержки, ранее установленных для лиц пенсионного возраста. Он будет рассмотрен на заседании 20 сентября, тогда же планируется и опубликовать закон. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор ранее сообщил, что в регионе будут сохранены все действующие меры социальной поддержки для женщин при достижении 55 лет, для мужчин - 60 лет, в том числе налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезд в общественном транспорте и другие виды поддержки.

Предложенный правительством законопроект пенсионной реформы, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, 19 июля был принят в первом чтении в Госдуме. Обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке законопроекта могут быть учтены во время поправок в рамках второго чтения законопроекта, которое должно состояться 24 сентября.

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#Новости#Пенсионная реформа#Тюменская областная Дума#Единая Россия#Тюмень#Юлия Глазова#Политика
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