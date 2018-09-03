Данис Зарипов конкурирует с фирмой Романа Ротенберга на рынке хоккейных товаров в РФ

ООО «Заряд» была создана Зариповым вместе со своим другом Иваном Савиным. Вложения в проект составили порядка 160 000 000 рублей. Доли в фирме распределили три человека – у Савина 50%, у Зарипова – 45%, еще 5% у Евгения. Первая клюшка организация выпустила в середине 2016 года, однако в 2018 году компания решила конкурировать с фирмой Романа Ротенберга, и бизнесструктурой, собственником которой значился офшор. Выручки обеих компаний на тот момент исчислялись миллиардами рублей.