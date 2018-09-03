Данис Зарипов конкурирует с фирмой Романа Ротенберга на рынке хоккейных товаров в РФ

Сообщается, что за несколько лет организация стала крупным производителем в РФ. Более того, его фирма инициировала создание при Госдуме рабочей группы по импортозамещению спортивного оборудования и инвентаря. На эти цели уже выделено 20 500 000 рублей.
До недавнего времени рынок хоккейной экипировки в России был практически полностью импортным. В настоящее время Данис Зарипов конкурирует с поставщиками брендов CCM и Bauer.
Отметим, что российский рынок экипировки – второй по величине в мире после Северной Америки. Борьба на рынке может отразиться на потребителях. Импортные товары могут подорожать или вообще исчезнут с российского рынка.
ООО «Заряд» была создана Зариповым вместе со своим другом Иваном Савиным. Вложения в проект составили порядка 160 000 000 рублей. Доли в фирме распределили три человека – у Савина 50%, у Зарипова – 45%, еще 5% у Евгения. Первая клюшка организация выпустила в середине 2016 года, однако в 2018 году компания решила конкурировать с фирмой Романа Ротенберга, и бизнесструктурой, собственником которой значился офшор. Выручки обеих компаний на тот момент исчислялись миллиардами рублей.
Компанию «Спортконцепт» учредил Роман Ротенберг в августе 2014 года. В течение следующих двух лет он был единоличным владельцем. В 2015 году фирма перешла под контроль закрытого паевого инвестиционного фонда ДПИ «Оптимальный». Подобная схема предусматривает сокрытие реальных собственников.
На протяжении нескольких лет «Спортконцепт» смогла добиться серьезных результатов. Бренд ССМ стал в РФ одним из самых узнаваемых. Так же достижением фирмы стали контракты с Александром Овечкиным и Павлом Дацюком. По итогам 2016 года выручка организации достигла 1 млрд рублей, чистая прибыль – 290 000 000 рублей.
По словам нападающего «Спартака» Артема Воронина, на данный момент до 70% профессиональных игроков используют клюшки CCM:
Я играю клюшками CCM на протяжении последних пяти лет, – говорит Воронин. – По моим наблюдениям клюшками этого бренда сегодня играют приблизительно 65%-70% профессионалов. Дальше по популярности идут клюшки Bauer, при этом еще восемь лет назад ими играло подавляющее большинство наших хоккеистов,отметил нападающий «Спартака».
Выручка ООО «Интер-Коммерц», дистрибьютора экипировки Bauer, в 2016 году составила 1,9 млрд рублей. Компания существует с 2004 года, и контролируется через оффшоры. В разное время это были кипрские Softburg Invest и Brenoline Holdings, также офшор – Icesport Ltd. В настоящее время собственник организации Боян Стричевич.
Сообщается, что в настоящее время в ЦСКА подавляющее число хоккеистов играют клюшками Bauer.
У клуба большой контракт с компанией. Большинство наших игроков играют клюшками этого бренда, отметил начальника отдела материально-технического обеспечения команд ООО «ПХК ЦСКА».
Дмитрий Вавула отметил, что компания «Заряд» предоставляла свои клюшки на тестирование. По его словам, соотношение цена/качество у этих клюшек очень неплохое.
Идея импортозамещения спортивных товаров обсуждается в стране давно. В октябре 2016 года специалисты отметили, что только 10% товаров на рынке хоккейной экипировки – российского производства. Между тем общий объем продаж оценивается в 500 млрд рублей.
Отмечается, что с развитием компании «Заряд» появился успешный пример российского производителя спортивных товаров. По крайней мере, такую оценку деятельности фирмы дал депутат Михаил Дегтярев.
Важно, что рабочая группа может помочь в продвижении нашей компании. Мы хотим достучаться и объяснить, что в России можно производить хороший качественный продукт по конкурентной цене,отметил Савин.
В марте 2018 года положение фирмы ООО «Заряд» улучшилось. Минпромторг опубликовал стратегию развития спортиндустрии в РФ до 2035 года. В ведомстве заинтересованы в развитии конкуренции между производителями. В конце 2017 года Минпромторг выделил фирме «Заряд» госсубсидию в 20,5 млн рублей. На исследования в области производства детских клюшек.
Более того, изменения могут коснуться таможенных пошлин на ввозимый спортинвентарь. Государство может поднять ставку ввозных пошлин, соответственно импортные продукты становятся дороже.
На данный момент бренд CCM – американский. Bauer контролирует группа инвесторов во главе с Kohlberg&Company, штаб-квартира компании также США.
Соединенные Штаты – одни из крупнейших поставщиков спортивных товаров в РФ. По итогам 2017 года импорт товаров этой категории в Россию составил 14 100 000 млн. долларов. Больше только у Китая и Тайваня.
При организации собственного производства спорттоваров можно ожидать роста пошлин на импорт.
Рост цен на хоккейную экипировку в РФ могут подстегнуть санкции. США может принять второй пакет, который приведет к практически полному прекращению американского экспорта. Это может произойти уже через три месяца.
Представители ООО «Заряд» уверяют, что не настаивают на ограничительных мерах для конкурентов. Речь идет только о поддержке фирмы на начальном этапе.
Если мы хотим создать хороший продукт на мировом уровне, то сдерживание компаний-конкурентов – бессмысленно, отметил Иван Савин.