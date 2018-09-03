Благоустройство улиц Котельщиков и Харьковской закончится только в 2019 году

Однако в зоне ответственности подрядчика находятся объекты на улице Котельщиков, 36 и Харьковской, 31. На данный момент Строительная организация не может начать необходимые работы по благоустройству из-за ремонта труб теплоснабжения. Местные жители сообщают, что строительно-монтажные работы по замене теплоносителей начались здесь 13 июля, однако в настоящее время на стройплощадках отсутствуют рабочие и специалисты. По словам горожан, строителей на данных участках не бывает неделями.