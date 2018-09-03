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Благоустройство улиц Котельщиков и Харьковской закончится только в 2019 году

3 сентября 2018, 15:50
Жители нескольких улиц Тюмени могут не дождаться завершения благоустройства территорий около многоквартирных домов в 2018 году. Между тем часть улиц города полностью отремонтирована.

Тюменцы проживающие на улице Елизарова, 30 отмечают, что на данный момент строители практически завершили благоустройство территории. Рабочие заменили асфальт, построили площадку для выгула собак, 1 300 кв. м. выделены для стоянок автомобилей. Специалисты готовятся наладить работу наружного освещения и сдать объект в эксплуатацию.

Однако в зоне ответственности подрядчика находятся объекты на улице Котельщиков, 36 и Харьковской, 31. На данный момент Строительная организация не может начать необходимые работы по благоустройству из-за ремонта труб теплоснабжения. Местные жители сообщают, что строительно-монтажные работы по замене теплоносителей начались здесь 13 июля, однако в настоящее время на стройплощадках отсутствуют рабочие и специалисты. По словам горожан, строителей на данных участках не бывает неделями.

Как отмечается, в 2018 году на данных улицах успеют поменять только сети теплоснабжения, а работы по благоустройству будут перенесены на 2019 год.

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