Благоустройство улиц Котельщиков и Харьковской закончится только в 2019 году

Тюменцы проживающие на улице Елизарова, 30 отмечают, что на данный момент строители практически завершили благоустройство территории. Рабочие заменили асфальт, построили площадку для выгула собак, 1 300 кв. м. выделены для стоянок автомобилей. Специалисты готовятся наладить работу наружного освещения и сдать объект в эксплуатацию.
Однако в зоне ответственности подрядчика находятся объекты на улице Котельщиков, 36 и Харьковской, 31. На данный момент Строительная организация не может начать необходимые работы по благоустройству из-за ремонта труб теплоснабжения. Местные жители сообщают, что строительно-монтажные работы по замене теплоносителей начались здесь 13 июля, однако в настоящее время на стройплощадках отсутствуют рабочие и специалисты. По словам горожан, строителей на данных участках не бывает неделями.
Как отмечается, в 2018 году на данных улицах успеют поменять только сети теплоснабжения, а работы по благоустройству будут перенесены на 2019 год.