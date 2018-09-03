Авторы агитационного ролика поделились впечатлениями о работе с Деревянко

Телеканал «360» информирует, что видео «Слава губернатору Остапенко, или Все на выборы — 2!» практически мгновенно стало вирусным. Ролик разошелся по различным интернет-СМИ и соцсетям. Его упомянули в своих публикациях такие платформы как «Дождь», «Сноб», Lenta.ru и «Ридус». Сайт радиостанции «Говорит Москва», «Царьград ТВ» и других порталы также рассказали о новом творении студии «Сбитый Лось». Агитвидео попало на Telegram-каналы «Лентача», «Беспощадного пиарщика» и «Красного Сиона». Хоррор-ролик заметил даже политолог Евгений Минченко. Эксперт опубликовал его на своем аккаунте в Facebook.