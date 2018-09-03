Авторы агитационного ролика поделились впечатлениями о работе с Деревянко

Телеканал «360» информирует, что видео «Слава губернатору Остапенко, или Все на выборы — 2!» практически мгновенно стало вирусным. Ролик разошелся по различным интернет-СМИ и соцсетям. Его упомянули в своих публикациях такие платформы как «Дождь», «Сноб», Lenta.ru и «Ридус». Сайт радиостанции «Говорит Москва», «Царьград ТВ» и других порталы также рассказали о новом творении студии «Сбитый Лось». Агитвидео попало на Telegram-каналы «Лентача», «Беспощадного пиарщика» и «Красного Сиона». Хоррор-ролик заметил даже политолог Евгений Минченко. Эксперт опубликовал его на своем аккаунте в Facebook.
Авторы вирусного видео поделились подробностями об участии в съемках актера Павла Деревянко. Один из авторов канала сообщил, что артист был неприхотливым. Единственное, что он не появлялся на съемочной площадке без перепелиных яиц. Другие требования мужчины, например, предоставление актерского вагончика и машины для поездок на съемки, являлись вполне обычными.
По словам актрисы Светланы Галка, сыгравшей в мартовском видеоролике «Все на выборы, или Гей на передержку», съемки в подобных проектах резко отличаются от работы в кино. Слова Деревянко о том, что он согласился сниматься в агитационном видео исключительно из-за денег могут быть лукавством. Галка предположила, что актеру просто понравились сценарий или режиссер.
Женщина не исключила, что очередное видео от студии «Сбитый Лось» побьет рекорд и заставит россиян идти голосовать с большим желанием.
Множество пользователей соцсетей считают, что Деревянко продался, но есть и те, кому его работа пришлась по душе.
Сюжет «Слава губернатору Остапенко, или Все на выборы — 2!» повествует о мужчине (Павел Деревянко), которому лень рано вставать, чтобы успеть проголосовать. Пробудившись этот персонаж оказывается в антиутопической Московской области. В другой реальности регионом управляет губернатор Остапенко.
В параллельном мире из кранов течет ржавая вода, в которой плавают гвозди. Мусор населению доставляют прямо на дом. Родственники главного героя используют приветствие, похожее на национал-социалистическое. По всему Подмосковью тлеют мусорные полигоны. Из-за дыма ничего не видно. Чтобы записать ребенка в детский сад необходимо прождать 45 лет.
Полностью проснувшись главный герой приходит к выводу, что он должен срочно бежать голосовать.