Прохладная и пасмурная погода ожидаются в Тюмени на следующей неделе

Во вторник, 4 сентября, дневная температура воздуха, по данным метеорологов, составит до 16 градусов тепла. Этот день также будет облачным. В среду, 5 сентября, в областной столице ожидается солнечная погода. Температура воздуха в дневное время суток составит до 17 градусов тепла.