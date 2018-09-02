Прохладная и пасмурная погода ожидаются в Тюмени на следующей неделе

В понедельник, 3 сентября, в температура воздуха в дневное время суток составит 16 градусов тепла, в ночные часы — до 5 градусов тепла. Также в первый рабочий день недели синоптики прогнозируют в областной столице переменную облачность.
Во вторник, 4 сентября, дневная температура воздуха, по данным метеорологов, составит до 16 градусов тепла. Этот день также будет облачным. В среду, 5 сентября, в областной столице ожидается солнечная погода. Температура воздуха в дневное время суток составит до 17 градусов тепла.
В четверг и в пятницу, 6 и 7 сентября, в Тюмени будут дожди и до 15 градусов тепла в дневное время суток.
В субботу, 8 сентября, синоптики прогнозируют в областной столице пасмурную погоду и до 8 градусов тепла днем. В воскресенье, 9 сентября, в Тюмени ожидаются осадки в виде дождя. Днем воздух прогреется до 11 градусов тепла.