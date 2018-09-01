Специалисты назвали сроки окончания работ в тюменских долгостроях

По информации прокуратуры Тюмени, в 2018 году запланирован ввод здания по улице Севастопольская. Сообщается, что застройщик ЗАО «Когорта» выполнит строительно-монтажные работы до конца сентября. На данный момент специалисты ведут отделочные работы и готовят документацию для сдачи объекта в эксплуатацию.