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Специалисты назвали сроки окончания работ в тюменских долгостроях

1 сентября 2018, 16:00
В 2019 году финансирование строительства жилого здания по улице Профсоюзная — 50 лет Октября — Северная — Оловянникова (застройщик ООО «Транспромжилстрой — 2005») будет возобновлено. Также запланирован ввод строящегося комплекса в квартале улиц Профсоюзной — Советской — Немцова — Елецкой в областной столице.
Сюжет
Тюмень

По информации прокуратуры Тюмени, в 2018 году запланирован ввод здания по улице Севастопольская. Сообщается, что застройщик ЗАО «Когорта» выполнит строительно-монтажные работы до конца сентября. На данный момент специалисты ведут отделочные работы и готовят документацию для сдачи объекта в эксплуатацию.

Более того, планируется завершить работы по вводу многоквартирного дома по улице Беляева, который горожане называют «Пизанской башней». Сообщается, что все работы должны быть готовы до 1 октября 2018 года.

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#Новости#Долгострои#Тюмень#Александр Мязин#Город
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