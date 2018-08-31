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Три новые школы с 1 сентября начнут работу в Тюменской области

31 августа 2018, 11:40
В Тюменской области 1 сентября откроют три новые школы. Учебные заведения расположены в столице региона, в Тобольском и Ишимском районах.
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Дети

Школа на 1,2 тысячи мест откроется 1 сентября в микрорайоне «Ямальский-2» в Тюмени, на 132 места в селе Малая Зоркальцева (Тобольский район), на 250 мест в селе Тоболово (Ишимский район). В этот же день в Тюменской области начнут работу два новых детских сада — в микрорайоне «Тюменский-2» и жилом районе Ново-Патрушево.

В этом году в Тюменской области за школьные парты сядут более 200 тысяч детей, из них 23,4 тысячи — это первоклассники.

К настоящему моменту во всех образовательных организациях Тюменской области имеется ограждение, обеспечена охрана. На 83% объектов установлены системы видеонаблюдения. В исправном состоянии находятся школьные автобусы, сообщает пресс-служба губернатора региона.

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