Три новые школы с 1 сентября начнут работу в Тюменской области

Школа на 1,2 тысячи мест откроется 1 сентября в микрорайоне «Ямальский-2» в Тюмени, на 132 места — в селе Малая Зоркальцева (Тобольский район), на 250 мест — в селе Тоболово (Ишимский район). В этот же день в Тюменской области начнут работу два новых детских сада — в микрорайоне «Тюменский-2» и жилом районе Ново-Патрушево.