Самолет СК-12 «Орион» мог разбиться в Тюменской области из-за ошибки пилотирования

По данным ведомства, самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки пилотирования, погодных условий и технической неисправности воздушного судна. Расследование авиационного инцидента продолжается.
Ранее также стало известно, что за штурвалом рухнувшего самолета-амфибии, который стоит 15 миллионов рублей, находился директор МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени» Игорь Кравченко, он летел за грибами.
Крушение произошло 29 августа в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Самолет-амфибию обнаружил пролетавший мимо экипаж вертолета Ми-8, они передали координаты рухнувшего воздушного судна спасателям.
Во время инцидента в самолете находился только 53-летний Игорь Кравченко, он не пострадал. В настоящее время директора МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени» опрашивают следователи.