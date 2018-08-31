Подрядчики завершат капремонт теплосетей на улице Газовиков в Тюмени до 15 сентября

Сообщается, что специалисты провели оценку технических проектных решений и стоимости работ на данном участке. Отмечается, что в прошлом сезоне в районе дома №65 по улице Газовиков произошло четыре инцидента, связанных с утечкой из теплоносителей. Ожидается, что капитальный ремонт изношенного теплопровода повысит надежность и обеспечит непрерывность подачи тепловой энергии в 50 жилых домов города.
На данный момент подрядчик проводит земляные работы. Проектом предусмотрена прокладка труб диаметром 600 мм в ППУ-изоляции, а также монтаж системы контроля за состоянием теплоносителей.
В целях уменьшения зоны ограничения горячего водоснабжения в прилегающих микрорайонах введена временная схема подачи тепловой энергии.