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Подрядчики завершат капремонт теплосетей на улице Газовиков в Тюмени до 15 сентября

31 августа 2018, 18:10
В Тюмени подрядные организации планируют завершить капремонт теплосетей на улице Газовиков до 15 сентября. За 16 дней строителям нужно заменить 211 метров теплотрассы.
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Тюмень

Сообщается, что специалисты провели оценку технических проектных решений и стоимости работ на данном участке. Отмечается, что в прошлом сезоне в районе дома №65 по улице Газовиков произошло четыре инцидента, связанных с утечкой из теплоносителей. Ожидается, что капитальный ремонт изношенного теплопровода повысит надежность и обеспечит непрерывность подачи тепловой энергии в 50 жилых домов города.

На данный момент подрядчик проводит земляные работы. Проектом предусмотрена прокладка труб диаметром 600 мм в ППУ-изоляции, а также монтаж системы контроля за состоянием теплоносителей.

В целях уменьшения зоны ограничения горячего водоснабжения в прилегающих микрорайонах введена временная схема подачи тепловой энергии.

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