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Подготовка ребенка к школе в Тюмени обходится почти в 3 700 рублей

31 августа 2018, 15:40
«Базовый набор школьника», состоящий из рюкзака, формы, обуви, пенала и восьми учебников, обойдется тюменским родителям в этом году в 3 692 рубля, это столько же, сколько и в прошлом году.
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Дети

В среднем по стране собрать ребенка в школу стоит 4 400 рублей. Дешевле всего «базовый набор школьника» в Ижевске 3 399 рублей, дороже всего в Москве — 5 958 рублей.

Тюмень в рейтинге цен на «базовый набор школьника» оказалась в этом году на шестом месте. Следом за ней идет Воронеж, где те же вещи обойдутся родителям в 3 760 рублей, и это при том, что в прошлом году собрать ребенка в школу в городе стоило 4 421 рубль, снижение цен составило 15%.

Дороже всего в «базовом наборе школьника» обойдется покупка комплекта из восьми учебников, на втором месте рейтинга — рюкзак, который стоит в среднем в Тюмени 895 рублей, следом идут форма, обувь и пенал.

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