Подготовка ребенка к школе в Тюмени обходится почти в 3 700 рублей

Тюмень в рейтинге цен на «базовый набор школьника» оказалась в этом году на шестом месте. Следом за ней идет Воронеж, где те же вещи обойдутся родителям в 3 760 рублей, и это при том, что в прошлом году собрать ребенка в школу в городе стоило 4 421 рубль, снижение цен составило 15%.