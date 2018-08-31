Подготовка ребенка к школе в Тюмени обходится почти в 3 700 рублей

В среднем по стране собрать ребенка в школу стоит 4 400 рублей. Дешевле всего «базовый набор школьника» в Ижевске — 3 399 рублей, дороже всего в Москве — 5 958 рублей.
Тюмень в рейтинге цен на «базовый набор школьника» оказалась в этом году на шестом месте. Следом за ней идет Воронеж, где те же вещи обойдутся родителям в 3 760 рублей, и это при том, что в прошлом году собрать ребенка в школу в городе стоило 4 421 рубль, снижение цен составило 15%.
Дороже всего в «базовом наборе школьника» обойдется покупка комплекта из восьми учебников, на втором месте рейтинга — рюкзак, который стоит в среднем в Тюмени 895 рублей, следом идут форма, обувь и пенал.