Охотники за вашими деньгами. Как не стать жертвой финансовой пирамиды

Немудрено, что тюменцы и жители региона в погоне за высокой прибылью охотно вкладываются в сомнительные финансовые организации, зачастую теряя все. Эксперты успокаивают, эта тенденция характерна для всех россиян. Страну накрыла очередная волна финансовых пирамид.
С начала 2018 года Банком России выявлено 82 организации, имеющих признаки финансовых пирамид. 47 из них существовали в организационно-правовой форме ООО, 11 – в форме потребительских кооперативов (в том числе КПК), 16 организаций были созданы в виде интернет проектов, 5 – потребительских обществ, 2 действовали как индивидуальные предприниматели и 1 – в форме акционерного общества, - сообщил Валерий Лях, директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России изданию "Ростовгазета".
В Тюмени финансовые махинации входят в тройку лидеров среди преступлений. Так, в начале года митинговали пенсионеры, вложившие свои сбережения в кредитный потребительский кооператив. От мошеннических действий компании пострадали несколько тысяч жителей «тюменской матрешки». Для пенсионеров действовал специальная программа «Вторая пенсия». Одна из пострадавших рассказала, что вложила 530 тыс. рублей, а ее знакомая потерял 5 млн рублей.
Руководство организации скрылось, даже не объявив кооператив банкротом и не оповестив пайщиков о закрытии. Люди узнали об этом самостоятельно, когда им перестали отвечать на звонки. Помимо жителей тюменского региона обманутыми оказались пайщики по всей стране.
Эксперты выделяют несколько основных схем, по которым можно выявить основные виды современных финансовых пирамид.
Без лицензии
Заманчиво большая прибыль подразумевает пирамиды. Такие проекты изначально работают без лицензии и незаконного оказывают финансовые услуги.
Работа пирамиды построена на принципах сетевого маркетинга, доход участников формируется за счет привлечения инвестиций новых вкладчиков. Даже наученные горьким опытом россияне вновь доверяют высоким дивидендам и надеются заработать и выйти из пирамиды до того, как она рухнет. Эксперты отмечают, что сегодня такие проекты в большинстве своем ушли в онлайн-пространство.
Финансовые пирамиды могут маскироваться под кредитно-финансовые организации, заманивая вкладчиков очень высокими процентами, которые обещают обеспечить "странными" инвестиционными схемами. Как в случае с тюменскими пенсионерами, организация собрала со всех деньги, выплатила проценты вкладчикам за счет вновь прибывших и так далее, до тех пор, пока пирамида не рухнула.
К новинкам эксперты относят появление финансовых пирамид, маскирующихся под инвестиционные проекты на рынке криптовалют. По данным Банка России, только в первом полугодии 2018 года в регионах страны было выявлено несколько десятков таких случаев.
Стремительный рост курсов криптовалют подстегнул многих попробовать себя в этой сфере. Не напугала россиян и цена "входного билета". Если в традиционных финансовых пирамидах вклады могут быть минимальными, то в такие проекты приглашали игроков посерьезнее, готовых сразу принести 100 тысяч рублей.
Финансовая безграмотность россиян приводит к печальным последствиям. В нашей стране, как и в большинстве других государств мира, криптовалюты и, соответственно, криптовалютные биржи законом никак не регулируются. Это означает, что, если сайт биржи закроется, инвесторы, не успевшие вывести средства, скорее всего потеряют деньги, которые есть на кошельке. В таком случае правоохранительные органы ничем не смогут помочь. Именно по этой причине рынок криптовалют так манит мошенников, которые привлекают средства новичков в финансовые пирамиды, основанные на мнимых инвестициях в псевдокриптоактивы.
После ужесточения законодательства в этой сфере и активной борьбы регулятора с пирамидами, злоумышленники переключились с федерального масштаба на конкретные регионы. Стали появляться разные предложения что-нибудь выгодно купить, но с отсрочкой получения товара. Например, продажа айфонов со скидкой до 30%, но доставка только через несколько недель. Схема работает таким образом, что очередные покупатели получат свои гаджеты только после того, как организаторы соберут достаточно средств от следующих за ними клиентов. Так будет продолжаться пока мошенники не решат свернуть «лавочку» с деньгами очередной волны покупателей.
Наличие лицензии не гарантирует безопасность
Мошенничество встречается и в, казалось бы, безопасных предложениях. Желающим обучиться премудростям биржевой торговли или освоить рынок FOREX, организаторы подставных курсов предлагают вложить сумму для старта и исчезают. В худшем случае начинающему инвестору для начала в качестве приманки могут даже выплатить какой-то доход, чтобы распалить в нем азарт, а в дальнейшем вытянуть больше денег.
Финансовые эксперты рекомендуют при выборе брокера выяснить, есть ли у компании лицензия Центробанка. Получить информацию можно самостоятельно на сайте ЦБ "Финансовые рынки". Кстати, некоторые крупные банки предлагают открыть у них брокерский счет. Важно наличие лицензии для компаний, работающих на рынке FOREX.
Даже наличие лицензии не гарантирует безупречную работу. Если кредитный кооператив предлагает завышенные проценты и моментальную прибыль, а также настойчиво навязывает вам свои услуги, стоит включить критическое мышление.
"Черные" кредиторы
Практически в каждом регионе есть компании, маскирующиеся под кредитные кооперативы и микрофинансовые организации, но при этом не имеют лицензии Банка России.
"По сравнению с первым полугодием 2017 года в текущем году число выявленных "черных" кредиторов выросло минимум вдвое. Но тут речь идет именно о положительной динамике выявления таких организаций, - поясняет Валерий Лях. - Это стало возможным благодаря перестройке организационной структуры деятельности Банка России по противодействию недобросовестным практикам, наращиванию компетенций в этой сфере, а также тесному взаимодействию с региональными органами власти, правоохранительными структурами и общественностью".
Попасть в ловушку «черного» кредитора могут те заемщики, которые по какой-либо причине получили отказ на получение кредита в других финансовых учреждениях. Нередко клиентами мошенников становятся те, кто предпочел ощутимо низкие по сравнению с банком процентные ставки по кредиту на покупку машины или недвижимости. Опасность в том, что при заключении договора с такими кредиторами заемщик подписывает документ, по которому передает квартиру кредитору в случае просрочки в один день. Некоторые организации пошли еще дальше, вместо кредитного договора пописывают с клиентом договор купли-продажи квартиры или машины — обеспечением может выступать любое имущество. Обогащаются «черные» кредиторы получением имущества от кредитора.
Эксперты отмечают, что на рынке незаконных кредиторов встречается и другая схема. Перед выдачей кредита под выгодный процент организация требуют от заемщика первоначальный взнос, который может достигать 20% от общей суммы. В итоге, по какой-то причине заемщику отказывают в кредите, соответственно первоначальный взнос не возвращают.
"Надо было срочно заплатить долг по ипотеке и помочь дочери с оплатой съемной квартиры. Зарплату задерживали, поэтому обратилась в кредитный кооператив.. Мне предложили приемлемые условия, но сказали внести 20% от общей суммы кредита. Выбора у меня не было, я нашла деньги. И вместо того, чтобы ими закрыть часть долга, отдала этой конторе. Кредит мне так и не дали, еще и без денег осталась. Должна теперь еще больше ", - рассказывает Алена П. из Тюмени.
Основы финансовой грамотности
Лишь 2% россиян умело инвестируют финансы, остальные 98% надеются на помощь государства, но при этом до сих пор охотно вкладывают свои сбережения в сомнительные фирмы, обещающие высокую прибыль.
Чтобы не стать жертвой пирамиды, стоит запомнить несколько ее признаков. Во-первых, перед тем, как перечислить куда-то свои сбережения стоит проверить, имеет ли данная организация лицензию на привлечение средств. Это можно сделать на сайте Банка России в соответствующем разделе. Компания не имеет права предлагать на российском рынке финансовые услуги, если не имеет лицензии. Инвестировать в такие проекты опасно.
Во-вторых,обещание высокой прибыли - повод задуматься, за счет чего компания будет осуществлять выплаты. В-третьих, массовая агрессивная реклама в СМИ и интернете также, как правило, говорит о том, что за "супер выгодным предложением" стоят именно мошенники.
В ролике «Опасная лапша» объясняется в доступной форме, как не попасться на удочку недобросовестных игроков финансового рынка.
Что делать, если вы стали жертвой финансовой пирамиды
1 шаг. В первую очередь необходимо написать претензию в адрес компании с требованием вернуть деньги. Также стоит предупредить организаторов о своем намерении обратиться в правоохранительные органы.
2 шаг. Если организаторы пирамиды отказываются возвращать ваши средства, свои претензии передайте в полицию или прокуратуру, напишите заявление о наличии признаков правонарушения. Параллельно стоит подать гражданский иск с требованием взыскать вложенные деньги, неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсации морального вреда. Уведомите об этом Банк России, тогда информация о мошенниках станет общедоступной. Другие люди не станут жертвами мошенников, и правоохранительные органы включатся в решение проблемы на основании не только вашего заявления, но и предупреждения от Центробанка.
3 шаг. Соберите все необходимые доказательства того, что вы передали свои сбережения мошенникам. В первую очередь речь о документах: договор, выписки из банков, чеки, приходный кассовый ордер.
4 шаг. Расскажите свою историю в социальных сетях. Скорее всего от действий данной организации пострадали не только вы. Таким образом вы не только предупредите горожан об опасности, но и сможете составить коллективный иск. Также лучше обратиться к грамотному юристу, который поможет в ведении дела.