Охотники за вашими деньгами. Как не стать жертвой финансовой пирамиды

Попасть в ловушку «черного» кредитора могут те заемщики, которые по какой-либо причине получили отказ на получение кредита в других финансовых учреждениях. Нередко клиентами мошенников становятся те, кто предпочел ощутимо низкие по сравнению с банком процентные ставки по кредиту на покупку машины или недвижимости. Опасность в том, что при заключении договора с такими кредиторами заемщик подписывает документ, по которому передает квартиру кредитору в случае просрочки в один день. Некоторые организации пошли еще дальше, вместо кредитного договора пописывают с клиентом договор купли-продажи квартиры или машины — обеспечением может выступать любое имущество. Обогащаются «черные» кредиторы получением имущества от кредитора.