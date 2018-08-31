Книжный обменник закроет сезон в Тюмени 1 сентября

По информации организаторов мероприятия, в Книжный обменник принимается художественная и научно-популярная литература. Плата за вход составляет 10 рублей, для детей обмен происходит бесплатно. Кроме того, в обменнике откроется барахолка, на которой посетители смогут продать свои книги. Также рядом с обменником будет проводиться сбор макулатуры.