Книжный обменник закроет сезон в Тюмени 1 сентября

По информации организаторов мероприятия, в Книжный обменник принимается художественная и научно-популярная литература. Плата за вход составляет 10 рублей, для детей обмен происходит бесплатно. Кроме того, в обменнике откроется барахолка, на которой посетители смогут продать свои книги. Также рядом с обменником будет проводиться сбор макулатуры.
Книжный обменник работает с 2006 года трижды в год: в последнюю субботу апреля и первые субботы июля и сентября.
Мероприятие постоянно посещает от 200 до 300 человек, а общее количество размещаемых книг доходит до 1 000 штук. Событие привлекает к себе людей всех возрастов.