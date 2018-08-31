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Книжный обменник закроет сезон в Тюмени 1 сентября

31 августа 2018, 16:10
В областной столице 1 сентября откроется последний в 2018 году Книжный обменник. Мероприятие пройдет на улице Малыгина, 51/2 с 12:00 до 15:00. Любой желающий горожанин сможет обменять в нем свои книги.
Сюжет
Тюмень

По информации организаторов мероприятия, в Книжный обменник принимается художественная и научно-популярная литература. Плата за вход составляет 10 рублей, для детей обмен происходит бесплатно. Кроме того, в обменнике откроется барахолка, на которой посетители смогут продать свои книги. Также рядом с обменником будет проводиться сбор макулатуры.

Книжный обменник работает с 2006 года трижды в год: в последнюю субботу апреля и первые субботы июля и сентября.

Мероприятие постоянно посещает от 200 до 300 человек, а общее количество размещаемых книг доходит до 1 000 штук. Событие привлекает к себе людей всех возрастов.

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#Новости#Книги#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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