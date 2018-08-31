Кандидаты в Тюменскую гордуму борются за внимание горожан, заклеивая чужие плакаты

Среди кандидатов по 16 округу Тюмени развернулась борьба за внимание граждан. На этот раз агитаторы Алексея Чиркова, кандидата в депутаты от либерал-демократов, заклеили плакаты коммуниста Михайлова, хотя предвыборный стенд предназначается для фотографий всех кандидатов.
Ранее единоросс Антон Пискулин жаловался в горизбирком на оппонента Михайлова. Он сообщил, что в округе на фасадах домов и дверях в подъезды висят агитматериалы Михайлова: при этом на листовках нет выходных данных.
По словам доверенного лица кандидата Михайлова, приходится по несколько раз в день объезжать округ и проверять не заклеены ли плакаты. Причем "прячут" лицо Михайлова все представители предвыборной гонки.