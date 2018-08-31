nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Кандидаты в Тюменскую гордуму борются за внимание горожан, заклеивая чужие плакаты

31 августа 2018, 16:13
Кандидат в депутаты от КПРФ Павел Михайлов вновь оказался в центре предвыборного скандала. На этот раз - с потерпевшей стороны. Его доверенное лицо заснял на видео, как сторонники ЛДПР заклеивают плакаты Михайлова.
Сюжет
Тюмень

Среди кандидатов по 16 округу Тюмени развернулась борьба за внимание граждан. На этот раз агитаторы Алексея Чиркова, кандидата в депутаты от либерал-демократов, заклеили плакаты коммуниста Михайлова, хотя предвыборный стенд предназначается для фотографий всех кандидатов.

Ранее единоросс Антон Пискулин жаловался в горизбирком на оппонента Михайлова. Он сообщил, что в округе на фасадах домов и дверях в подъезды висят агитматериалы Михайлова: при этом на листовках нет выходных данных.

По словам доверенного лица кандидата Михайлова, приходится по несколько раз в день объезжать округ и проверять не заклеены ли плакаты. Причем "прячут" лицо Михайлова все представители предвыборной гонки.

#Новости#Тюменская область#Агитация#Выборы#Единая Россия#Выборы губернатора#ЛДПР#Тюмень#КПРФ#Юлия Глазова#Политика#Видео
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25