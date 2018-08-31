Гражданин Азербайджана предстанет перед судом в Тобольске за наркопреступления

Из материалов уголовного дела следует, что 30-летнему гражданину Азербайджана, незаконно проживавшему на территории России в городе Тобольске, через одно из мобильных приложений поступило предложение о работе закладчиком. Мужчина согласился.
Он забрал из тайника в одном из микрорайонов Тобольска закладку с большой партией наркотического средства «героин», который должен был разложить в открытые почтовые ящики жилых домов, о чем сообщить сбытчику наркотиков.
В июле в 10-м микрорайоне Тобольска азербайджанец был задержан. При личном досмотре сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него четыре свертка, в каждом из которых находилось еще по шесть свертков с героином. Из почтового ящика правоохранители также изъяли еще один сверток, содержащий в себе шесть свертков с героином.
Тобольская межрайонная прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд для рассмотрения по существу. Фигуранта обвиняют по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в крупном размере».