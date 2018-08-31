Гражданин Азербайджана предстанет перед судом в Тобольске за наркопреступления

В июле в 10-м микрорайоне Тобольска азербайджанец был задержан. При личном досмотре сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него четыре свертка, в каждом из которых находилось еще по шесть свертков с героином. Из почтового ящика правоохранители также изъяли еще один сверток, содержащий в себе шесть свертков с героином.