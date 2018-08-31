Эксперты ВШЭ: 52% жителей России живет «от зарплаты до зарплаты»

В итоге исследователи пришли к выводу, что около 52% жителей страны живет «от зарплаты до зарплаты» без наличия дополнительных экономических ресурсов (например квартиры или дома). Эта категория населения чаще сталкивается с задержками зарплаты и больше других опасается потерять работу.