Эксперты ВШЭ: 52% жителей России живет «от зарплаты до зарплаты»

Специалисты разделили граждан на 4 основные группы. В первую группу вошли 29,9% россиян с доходом 11 000 рублей. Вторую группу составили жители страны с доходом 24 000 рублей (15% работающего населения). 15,3 % граждан зарабатывают 33 000 рублей, четвертая группа людей составила 2,9% работающих россиян.
В итоге исследователи пришли к выводу, что около 52% жителей страны живет «от зарплаты до зарплаты» без наличия дополнительных экономических ресурсов (например квартиры или дома). Эта категория населения чаще сталкивается с задержками зарплаты и больше других опасается потерять работу.
В 2017 году средняя зарплата в Тюменской области составила 50 000 рублей, однако большинство тюменцев отмечают, что реальный уровень заработка рабочих и сотрудников существенно ниже.