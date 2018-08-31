Экопарк Тюмени станет удобнее для времяпровождения и спорта

На территории обновленного «Затюменского» установлены лавочки, качели, тренажерный зал под открытым небом, появилась современная парковка на 250 мест, система видеонаблюдения и освещения. Заасфальтированные дорожки для пешеходов и велосипедистов зимой становятся лыжней для спортсменов. Установлена площадка для воркаута, одна из самых больших в России. Чуть позже здесь будут возможны занятия баскетболом, теннисом, волейболом и мини-футболом.