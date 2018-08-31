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Экопарк Тюмени станет удобнее для времяпровождения и спорта

31 августа 2018, 16:40
77,2 гектара лесопрогулочной зоны станут удобными для отдыха взрослых и детей.
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Отдых

Закрытый на реконструкцию в 2017 году, парк «Затюменский» должен был открыться в июле этого года. Благоустройство территории уже закончено. На данный момент ведутся строительно-монтажные работы. До конца года объект будет сдан подрядчиками. Финансирование реконструкции составило 230 млн руб.

На территории обновленного «Затюменского» установлены лавочки, качели, тренажерный зал под открытым небом, появилась современная парковка на 250 мест, система видеонаблюдения и освещения. Заасфальтированные дорожки для пешеходов и велосипедистов зимой становятся лыжней для спортсменов. Установлена площадка для воркаута, одна из самых больших в России. Чуть позже здесь будут возможны занятия баскетболом, теннисом, волейболом и мини-футболом.

Согласно плану, пространство парка отделено от проезжей части и магистралей. Вдоль улиц организован газон, а живая изгородь разделяет полосу между пешеходами и велосипедистами. Общая протяженность трассы внутри парка – около 4,5 километра.

Четыре скульптуры животных красуются за зданием зимних видов спорта. Беседки и кафе на территории парковой зоны улучшат времяпровождение на ней.

Новый экопарк сделан с учетом сохранения памятника природы. Активные зоны отдыха перенесены за его пределы.

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