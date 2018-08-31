28 млн рублей выделено на покупку транспортных средств для ГИБДД Тюменской области

Сообщается, что два мотоцикла и 17 автомобилей в раскраске ГИБДД региона должны поступить правоохранительных органам Тюменской области. Подрядчик должен поставить 17 пятидверных полноприводных транспортных средств с кузовом «Универсал» и бензиновым двигателем объемом от 2,7 литра. Так же покупается одна гражданская машина – с бензиновым двигателем и механической пятиступенчатой коробкой передач. Максимальная цена контракта – 25 700 000 рублей.