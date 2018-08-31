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28 млн рублей выделено на покупку транспортных средств для ГИБДД Тюменской области

31 августа 2018, 20:40
Правительство Тюменской области планирует закупить полицейские автомобили и мотоциклы на сумму 28 000 000 рублей. Электронный аукцион пройдет 27 сентября 2018 года.

Сообщается, что два мотоцикла и 17 автомобилей в раскраске ГИБДД региона должны поступить правоохранительных органам Тюменской области. Подрядчик должен поставить 17 пятидверных полноприводных транспортных средств с кузовом «Универсал» и бензиновым двигателем объемом от 2,7 литра. Так же покупается одна гражданская машина – с бензиновым двигателем и механической пятиступенчатой коробкой передач. Максимальная цена контракта – 25 700 000 рублей.

Второй лот – поставка двух мотоциклов мощностью от 66 кВт. Цена транспортных средств не должна превышать 2 630 000 рублей, заявки подаются до 7 сентября.

Спецтехника должна поступить в распоряжение правоохранительных структур региона до 20 декабря.

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#Новости#Тюменская область#ГИБДД#Александр Мязин#Экономика
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