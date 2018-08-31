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2,6 млн рублей выделены на ремонт ограждения тюменского детсада №111

31 августа 2018, 13:10
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка — детский сад №111 города Тюмени разместило на сайте госзакупок заявку на ремонт ограждения собственного здания, расположенного на улице Олимпийская, 36, корпус 1. На эти цели выделено 2 632 566 рублей.
Сюжет
Тюмень

Исполнитель в рамках контракта должен будет провести демонтаж 100 металлических столбов, заграждений, ворот, вручную расчистить 100 квадратных метров площади от кустарников и мелколесья, установить новые металлические столбы высотой до четырех метров.

Помимо этого, подрядчик установит десять заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до двух метров, сварную панель, распашные ворота, новые секции ограждений, окрасит металлические поверхности.

Также в документах к закупке сказано, что услуги должны оказываться лично исполнителем без права привлечения субподрядчиков и соисполнителей.

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#Новости#Ограждение#Ремонт#Детские сады#Тюмень#Наиль Каримов#Экономика
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