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Журналист Александр Соколов освобожден из исправительной колонии в Чувашии

30 августа 2018, 20:40
Журналист РБК Александр Соколов, осужденный за экстремизм, покинул исправительную колонию в Чувашии. Это стало возможным благодаря принятию нового закона, по которому день пребывания в СИЗО засчитывается за 1,5 в колонии общего режима.

Сообщается, что журналист подал несколько ходатайств в порядке пункта 13 ст. 397 УПК об освобождении от наказания в связи с принятием закона, улучшающего положение заключенных. 17 августа состоялся суд, в котором судья снизил срок пребывания Соколова в тюрьме. Через 10 суток решение вступило в законную силу и журналист вышел на свободу.

Александра Соколова арестовали в июле 2015 года. Суд приговорил журналиста к 3,5 года тюрьмы по обвинению в экстремизме. Как следует из материалов дела, Соколов со своими единомышленниками решил провести референдум по вопросу принятия закона об ответственности власти перед народом.

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