Журналист Александр Соколов освобожден из исправительной колонии в Чувашии

Сообщается, что журналист подал несколько ходатайств в порядке пункта 13 ст. 397 УПК об освобождении от наказания в связи с принятием закона, улучшающего положение заключенных. 17 августа состоялся суд, в котором судья снизил срок пребывания Соколова в тюрьме. Через 10 суток решение вступило в законную силу и журналист вышел на свободу.