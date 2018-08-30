Журналист Александр Соколов освобожден из исправительной колонии в Чувашии

Сообщается, что журналист подал несколько ходатайств в порядке пункта 13 ст. 397 УПК об освобождении от наказания в связи с принятием закона, улучшающего положение заключенных. 17 августа состоялся суд, в котором судья снизил срок пребывания Соколова в тюрьме. Через 10 суток решение вступило в законную силу и журналист вышел на свободу.
Александра Соколова арестовали в июле 2015 года. Суд приговорил журналиста к 3,5 года тюрьмы по обвинению в экстремизме. Как следует из материалов дела, Соколов со своими единомышленниками решил провести референдум по вопросу принятия закона об ответственности власти перед народом.