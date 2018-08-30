Зарплата медиков в 864 российских больницах не позволяла выполнить майские указы

В настоящее время в РФ около 8 200 больниц. По информации экспертов, если бы медицинские учреждения выполнили указы президента России, то у 10% из них не осталось бы средств на оплату труда.
В 2 300 больницах РФ в случае полноценного выполнения майских указов зарплата немедицинского персонала была бы ниже прожиточного минимума. Только 814 медицинских учреждений страны могли позволить выплачивать зарплату немедицинских работников на уровне средних значений по региону.
Иными словами, исходя из полученных данных, на конец 2017 года майские указы не могли быть выполнены в большинстве медицинских учреждений РФ.
В государственных и муниципальных учреждениях страны на 31 декабря 2017 года работали 2 340 000 врачей, медсестер, санитарок и другого медперсонала.