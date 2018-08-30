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Вынес норковую шубу: тюменец обокрал родную мать

30 августа 2018, 15:10
24-летний житель города Тюмени предстанет перед судом за кражу норковой шубы у родной матери.
Сюжет
Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что в полицию с заявлением о краже норковой шубы обратилась женщина. На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила личность подозреваемого, им оказался 24-летний сын потерпевшей.

Злоумышленник задержан, по его словам, у него были финансовые проблемы, украденную шубу, стоимость которой составляет 95 тысяч рублей, он продал, а деньги потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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