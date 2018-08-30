Выброс неизвестного химического вещества произошел в городе Армянске в Крыму

Местные блогеры отмечают, что в последние дни жители Армянска жалуются на едкую коричнево-зеленую слизь. В загрязнении люди обвиняют руководство завода «Крымский Титан».
В настоящий момент официальных разъяснений в связи с ЧП ни федеральные, ни местные власти не оглашают. Последствия химического загрязнения для здоровья местных жителей непонятны.
Стоит отметить, что, по словам заместителя председателя совета министров Крыма Игоря Михайличенко, выброс в Армянске произошел в ночь на 24 августа. Местные жители сообщают, что в воздухе до сих пор чувствуется смог, а на электрических проводах можно увидеть темный осадок.
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов пояснил, что если вина завода «Крымский Титан» будет доказана, то он должен быть оштрафован, а его работа приостановлена. На самом предприятии заявляют об отсутствии внештатных ситуаций на производстве.
Между тем в городе начали гибнуть местные животные. Местные жители также отмечают переполненные еще с июля больницы. У многих пациентов врачи наблюдают симптомы аллергической реакции.