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Выброс неизвестного химического вещества произошел в городе Армянске в Крыму

30 августа 2018, 21:40
В городе Армянске, находящемся на севере Крыма, 24 августа произошел выброс неизвестного вещества. По информации местных жителей, инцидент случился на одном из химических заводов, которые располагаются возле города.

Местные блогеры отмечают, что в последние дни жители Армянска жалуются на едкую коричнево-зеленую слизь. В загрязнении люди обвиняют руководство завода «Крымский Титан».

В настоящий момент официальных разъяснений в связи с ЧП ни федеральные, ни местные власти не оглашают. Последствия химического загрязнения для здоровья местных жителей непонятны.

Стоит отметить, что, по словам заместителя председателя совета министров Крыма Игоря Михайличенко, выброс в Армянске произошел в ночь на 24 августа. Местные жители сообщают, что в воздухе до сих пор чувствуется смог, а на электрических проводах можно увидеть темный осадок.

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов пояснил, что если вина завода «Крымский Титан» будет доказана, то он должен быть оштрафован, а его работа приостановлена. На самом предприятии заявляют об отсутствии внештатных ситуаций на производстве.

Между тем в городе начали гибнуть местные животные. Местные жители также отмечают переполненные еще с июля больницы. У многих пациентов врачи наблюдают симптомы аллергической реакции.

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