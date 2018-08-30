Выброс неизвестного химического вещества произошел в городе Армянске в Крыму

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов пояснил, что если вина завода «Крымский Титан» будет доказана, то он должен быть оштрафован, а его работа приостановлена. На самом предприятии заявляют об отсутствии внештатных ситуаций на производстве.