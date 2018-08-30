Тоболяк выплатил дочери 400 000 рублей алиментов

За два месяца до наступления совершеннолетия отец девочки оплатил в полном объеме образовавшуюся задолженность по алиментам. Изначально судебные приставы ограничили мужчину в правах на выезд за пределы России. Затем он отбывал наказание по ст. 5.35.1 КоАП РФ в виде обязательных работ.