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Тоболяк выплатил дочери 400 000 рублей алиментов

30 августа 2018, 19:40
Сотрудники УФССП Тюменской области помогли несовершеннолетней студентке получить от отца 400 000 рублей алиментов. Злоумышленнику грозило уголовное дело за уклонение от выплат.

За два месяца до наступления совершеннолетия отец девочки оплатил в полном объеме образовавшуюся задолженность по алиментам. Изначально судебные приставы ограничили мужчину в правах на выезд за пределы России. Затем он отбывал наказание по ст. 5.35.1 КоАП РФ в виде обязательных работ.

Летом 2018 года дознаватели возбудили в отношении отца девушки уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ за уклонение от выплат алиментов. Подозреваемый полностью погасил образовавшуюся задолженность, однако суд приговорил жителя Тобольска к одному году лишения свободы условно. Стоит отметить, что у обвиняемого в момент вынесения приговора имелась непогашенная судимость.

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#Новости#Алименты#Тобольск#Александр Мязин#Происшествия
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