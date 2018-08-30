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Стадион «Геолог» 31 августа превратится в красочную феерию

30 августа 2018, 17:40
31 августа в 17 часов на стадионе «Геолог» состоится праздник, посвященный Всемирному фестивалю красок.
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Тюмень

Праздник уже не первый год проводится в Тюмени и очень популярен среди молодежи. В этом году он состоится уже во второй раз на стадионе «Геолог».

Жители смогут насладиться живой музыкой, которую подарят местные музыкальные группы и диджеи. Здесь же будут выставлены фудкорты с едой и напитками. Эмоциями поделятся зажигательные ведущие и танцевальные коллективы. Символ праздника Холли — краски. Именно их тюменцы смогут расплескать друг в друга, а также хорошо провести время в кругу единомышленников. Все это будет фиксироваться фото- и видеооператорами. Вход на мероприятие без возрастных ограничений.

Всероссийский фестиваль проводится в более чем 100 городах России. Организаторы фестиваля — арт-проект «Вместе Зажигаем», которые воплотили идею данного мероприятия в 2013 году.

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#Новости#Краска#Праздники#Стадион Геолог#Тюмень#Евгения Полякова#Общество
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