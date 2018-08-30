Стадион «Геолог» 31 августа превратится в красочную феерию

Жители смогут насладиться живой музыкой, которую подарят местные музыкальные группы и диджеи. Здесь же будут выставлены фудкорты с едой и напитками. Эмоциями поделятся зажигательные ведущие и танцевальные коллективы. Символ праздника Холли — краски. Именно их тюменцы смогут расплескать друг в друга, а также хорошо провести время в кругу единомышленников. Все это будет фиксироваться фото- и видеооператорами. Вход на мероприятие без возрастных ограничений.