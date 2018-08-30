Специалисты МКМЦ Тюмени увеличили количество высокотехнологичных операций

Сообщается, что с начала 2018 года хирургическая служба МКМЦ «Медицинский город» провела 50 хирургических вмешательств в области лечения новообразований. Лапароскопические операции в больнице проходят ежедневно и способствуют скорейшей реабилитации пациентов. Селективная внутриартериальная регионарная химиотерапия способствует быстрому исчезновению новообразований и проводится с помощью системы катетеров в артерии больного.
На данный момент около половины проведенных в МКМЦ операций являются высокотехнологичными. Более того, с каждым годом данный показатель увеличивается примерно на 20%.