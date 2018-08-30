nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Специалисты МКМЦ Тюмени увеличили количество высокотехнологичных операций

30 августа 2018, 22:10
Врачи одного из МКМЦ Тюмени совершенствуют свои знания в области высоких технологий. За 2017 год хирурги больницы провели около 400 высокотехнологичных операций, а за шесть месяцев 2018 года их число составило 307.

Сообщается, что с начала 2018 года хирургическая служба МКМЦ «Медицинский город» провела 50 хирургических вмешательств в области лечения новообразований. Лапароскопические операции в больнице проходят ежедневно и способствуют скорейшей реабилитации пациентов. Селективная внутриартериальная регионарная химиотерапия способствует быстрому исчезновению новообразований и проводится с помощью системы катетеров в артерии больного.

На данный момент около половины проведенных в МКМЦ операций являются высокотехнологичными. Более того, с каждым годом данный показатель увеличивается примерно на 20%.

Материалы по теме
Более 30 лет ОКБ № 2 проводит операции малоинвазивным методом
#Новости#Медицинская помощь#Медицина#Тюмень#Александр Мязин#Технологии
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25