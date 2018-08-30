Специалисты МКМЦ Тюмени увеличили количество высокотехнологичных операций

Врачи одного из МКМЦ Тюмени совершенствуют свои знания в области высоких технологий. За 2017 год хирурги больницы провели около 400 высокотехнологичных операций, а за шесть месяцев 2018 года их число составило 307.

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