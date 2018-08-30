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Россияне не могут совершать сделки с недвижимостью из-за сбоя в Росреестре

30 августа 2018, 18:10
Из-за технического сбоя в Росреестре россияне не могут совершать сделки по покупке или продаже недвижимости. Больше недели заблокирована регистрация договоров долевого участия. По словам застройщиков, ежедневные убытки могут составлять до 8 млрд рублей.

В настоящее время риэлторы и собственники помещений несут финансовые убытки, но когда реестр недвижимости заработает, неизвестно. В общей сложности в 51 субъекте РФ наблюдаются проблемы с оказанием услуг государственной регистрации. Проблема коснулась и всех регионов в УрФО. Специалисты сообщают, что на этих территориях управления Росреестра начало эксплуатироваться новое программное обеспечение, что могло вызвать сбой системы обмена данными.

Между тем в пресс-службе Росреестра утверждают, что авария произошла в ЦОД Ростелекома. В настоящий момент специалисты пытаются восстановить работу системы.

С конца 2016 года обслуживанием баз данных Росреестра занимается ООО «Центр Хранения Данных». Сумма заключенного договора на информационные услуги составила 268 000 000 рублей.

Если бы такое произошло в коммерции, то через сутки уволили бы весь IT отдел, через двое суток, если бы проблема еще не была устранена, начали бы переход в другой ЦОД,прокомментировал ситуацию пользователь портала URA.RU.

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#Новости#Росреестр#Россия#Александр Мязин#Экономика
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