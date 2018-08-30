Россияне не могут совершать сделки с недвижимостью из-за сбоя в Росреестре

В настоящее время риэлторы и собственники помещений несут финансовые убытки, но когда реестр недвижимости заработает, неизвестно. В общей сложности в 51 субъекте РФ наблюдаются проблемы с оказанием услуг государственной регистрации. Проблема коснулась и всех регионов в УрФО. Специалисты сообщают, что на этих территориях управления Росреестра начало эксплуатироваться новое программное обеспечение, что могло вызвать сбой системы обмена данными.
Между тем в пресс-службе Росреестра утверждают, что авария произошла в ЦОД Ростелекома. В настоящий момент специалисты пытаются восстановить работу системы.
С конца 2016 года обслуживанием баз данных Росреестра занимается ООО «Центр Хранения Данных». Сумма заключенного договора на информационные услуги составила 268 000 000 рублей.
Если бы такое произошло в коммерции, то через сутки уволили бы весь IT отдел, через двое суток, если бы проблема еще не была устранена, начали бы переход в другой ЦОД,прокомментировал ситуацию пользователь портала URA.RU.