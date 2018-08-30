Накануне выборов главный медиахолдинг области меняет руководителя

Логика перестановок проста, на чем сходятся все опрошенные нами эксперты: холдингу нужна свежая молодая кровь. Тем более, с 1 января 2019 года для «Сибинформбюро» («Сиба») наступят тяжелые времена. Вся страна переходит на цифровое вещание, а это значит, придется расстаться с федеральными телеканалами-партнерами и полностью создавать свой уникальный контент. Этим и занимался новый гендиректор, когда был главным редактором ОТРК «Ямал-Регион». Креатива и энергии добавит Роман Мамонтов, назначенный заместителем генерального директора, в прошлом, как и Девайкин, работавший в «Сибинформбюро» на разных должностях – от корреспондента до главного редактора ТК «Ладья-СТС».
Олег Налобин – человек советский, старой закалки, не случайно и название холдинга было придумано по аналогии с «Совинформбюро», то есть советское информационное бюро, а в нашем случае сибирское. Все мы прекрасно помним, большинство по фильмам и кинохронике, голос Левитана: «От советского информбюро». Новые менеджеры – поколение Путина и «Молодой гвардии». Тот же Мамонтов рулил пресс-службой у Павла Белявского, ныне областного чиновника, отвечающего за медиасферу, в молодогвардейцах. А вот Налобин начинал активно строить свою карьеру в эпоху Бориса Николаевича Ельцина. Поэтому, назначения не выглядят странно, а наоборот логичны.
Наши предположения подтверждает Павел Девайкин: «Сегодня «Сибинформбюро» - блестящая компания с отличными профессионалами, перед которыми стоит вызов - эффективная работа в новой информационной реальности. В первую очередь, это попытка добраться до нашей аудитории там, где ей привычно потреблять информацию, и дать ей контент в удобном и интересном для нее ключе».
Единственный акционер «Сибинформбюро» - государственный «Тюменский региональный телекоммуникационный центр». Холдинг включает в себя телеканал «Тюменское время», радио «Диполь FM», еженедельную газету «Вслух о главном», интернет-издания Vsluh.ru и tymen-time.ru. Кроме того, «Сибинформбюро» является эксклюзивным партнером каналов СТС, ТНТ, РЕН-ТВ, «Домашний» и радио «МИР» в Тюменской области.
Любопытен тот факт, что новый начальник «Сиба» не вполне еще понимает, что делать с холдингом, он говорит: «Компанию я хорошо знаю, потенциал у нее огромный, и теперь нам предстоит масса мозговых штурмов и обсуждений на тему того, что нового и интересного мы привнесем в ее работу». Другими словами, подробного плана действий еще нет, и сколько времени займет мозговой штурм пока неизвестно.
Почему главный медиа-холдинг области меняет руководителя накануне выборов? Этот вопрос мы задали двум экспертам. Член регионального штаба ОНФ и председатель организации «Народный контроль» Александр Шемякин считает, что смена руководителя за такой короткий период, оставшийся до выборов, ничего не испортит. «Налобин уже Брежнева пересидел, нужна свежая кровь. Возьмем Ямальское телевидение, где работал Павел Девайкин, так там свободы больше, чем в Тюмени. И интересный вопрос, а почему руководителя холдинга представляет чиновник в лице вице-губернатора?»
Шемякин также связывает отставку Налобина с прошедшим в прошлом году аудитом компании. «Результаты нам не показали, но можно предположить, что там нашли много интересного. Когда имеешь дело с государственными деньгами, а их уходит на холдинг огромная сумма, всегда есть соблазн ими воспользоваться в личных целях», говорит председатель «Народного контроля». По его мнению, закон о СМИ в России очень либеральный и если его исполнять, то средства массовой информации будут свободными. «Это чистая реклама государственного органа власти за бюджетные деньги», резюмирует Шемякин.
В свою очередь, тюменский политолог Александр Безделов считает, что смена руководства «Сибинформбюро» не приурочена к выборам, слишком мало осталось времени.
«С 1 января 2019 года произойдет переход на цифровое вещание и для перестройки структур необходима свежая кровь в лице новых руководителей, пригодился опыт Девайкина, который, работая на ОТРК «Ямал-Регион», создавал на 100 процентов собственный контент. Выборы просто оказались на пути процесса перестройки холдинга. Компании нужен свежий взгляд, другая эпоха, другое мировоззрение более гибкого молодого поколения, более гибкие подходы к форматам», - считает политолог.
Теперь, когда не будет региональных вставок, коллективу холдинга придется самостоятельно бороться за телезрителя. Посмотрим, получится это у новых менеджеров или нет.