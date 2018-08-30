Накануне выборов главный медиахолдинг области меняет руководителя

Шемякин также связывает отставку Налобина с прошедшим в прошлом году аудитом компании. «Результаты нам не показали, но можно предположить, что там нашли много интересного. Когда имеешь дело с государственными деньгами, а их уходит на холдинг огромная сумма, всегда есть соблазн ими воспользоваться в личных целях», говорит председатель «Народного контроля». По его мнению, закон о СМИ в России очень либеральный и если его исполнять, то средства массовой информации будут свободными. «Это чистая реклама государственного органа власти за бюджетные деньги», резюмирует Шемякин.