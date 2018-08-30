Конкурс «На лесной поляне» стартует в Тюмени 3 сентября

В Тюмени с 3 по 16 сентября в рамках экологической акции «День леса» пройдет конкурс «На лесной поляне». Принять участие в мероприятии могут учащиеся в возрасте от 12 до 16 лет общеобразовательных организаций.

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