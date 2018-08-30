Конкурс «На лесной поляне» стартует в Тюмени 3 сентября

Конкурс пройдет в несколько этапов. Первый — «Экскурсионный», в рамках которого для участников будет организована обзорная пешеходная экскурсия по экологическим тропам вблизи спортивно-оздоровительной базы «Азимут».
На втором этапе конкурса, который получил название «Экоквест», участникам предстоит пройти экологический квест по маршрутному листу, а также выполнить несколько заданий и самостоятельно ответить на ряд вопросов.
В воскресенье, 16 сентября, в Тюмени по адресу пр. Геологоразведчиков, 6а состоится сбор участников конкурса. По итогам проведения мероприятия «На лесной поляне» ребят, отличившихся высокими оценками, наградят призами и дипломами.