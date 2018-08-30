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Антисанитария: в центре Тюмени закрыли ресторан Mcdonald’s

30 августа 2018, 14:10
Ресторан Mcdonald’s, расположенный в центре Тюмени на улице Мориса Тореза, закрыли за антисанитарию, отсутствие раковин и неудовлетворительную уборку помещений.
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Тюмень

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области пояснили, что региональный Роспотребнадзор обратился в суд после проверки деятельности заведения.

Согласно постановлению суда, в кафе были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, неудовлетворительная уборка помещений, отсутствие раковин и другое, заявили в ведомстве.

Работа ресторана приостановлена с 22 августа по 21 сентября. В настоящее время здание Mcdonald’s опечатано судебными приставами.

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