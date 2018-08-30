Антисанитария: в центре Тюмени закрыли ресторан Mcdonald’s

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области пояснили, что региональный Роспотребнадзор обратился в суд после проверки деятельности заведения.
Согласно постановлению суда, в кафе были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, неудовлетворительная уборка помещений, отсутствие раковин и другое, заявили в ведомстве.
Работа ресторана приостановлена с 22 августа по 21 сентября. В настоящее время здание Mcdonald’s опечатано судебными приставами.