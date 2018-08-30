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Александр Моор: «В Тюменской области для пенсионеров будут сохранены все льготы»

30 августа 2018, 15:40
Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор выступил за сохранение льгот тюменским пенсионерам, а также поддержал предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в пенсионном законодательстве.

По словам Александра Моора, все женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, сохранят существующие льготы по налогам, ежемесячные выплаты, доплаты за ЖКХ, бесплатный проезд в общественном транспорте.

Вчера президент выступил с важными и глубоко продуманными предложениями. Позиция главы государства остается неизменной: приоритет — интерес простого человека, добавил врио губернатора Тюменской области, комментируя изменения в пенсионном законодательстве, о которых 29 августа заявил Владимир Путин.

В среду, 29 августа, президент России Владимир Путин в эфире сразу нескольких телеканалов объявил о смягчении пенсионной реформы, разработанной правительством. По его словам, пенсионный возраст для женщин будет повышен не на восемь лет, как это предлагалось ранее, а на пять лет.

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