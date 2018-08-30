Александр Моор: «В Тюменской области для пенсионеров будут сохранены все льготы»

В среду, 29 августа, президент России Владимир Путин в эфире сразу нескольких телеканалов объявил о смягчении пенсионной реформы, разработанной правительством. По его словам, пенсионный возраст для женщин будет повышен не на восемь лет, как это предлагалось ранее, а на пять лет.