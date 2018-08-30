Александр Моор: «В Тюменской области для пенсионеров будут сохранены все льготы»

По словам Александра Моора, все женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, сохранят существующие льготы по налогам, ежемесячные выплаты, доплаты за ЖКХ, бесплатный проезд в общественном транспорте.
Вчера президент выступил с важными и глубоко продуманными предложениями. Позиция главы государства остается неизменной: приоритет — интерес простого человека, добавил врио губернатора Тюменской области, комментируя изменения в пенсионном законодательстве, о которых 29 августа заявил Владимир Путин.
В среду, 29 августа, президент России Владимир Путин в эфире сразу нескольких телеканалов объявил о смягчении пенсионной реформы, разработанной правительством. По его словам, пенсионный возраст для женщин будет повышен не на восемь лет, как это предлагалось ранее, а на пять лет.