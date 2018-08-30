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66,5 млн рублей выделены на поставку бензина и солярки для тюменских медучреждений

30 августа 2018, 12:10
Сразу несколько медицинских учреждений Тюменской области и столицы региона разместили на сайте госзакупок заявку на поставку нефтепродуктов (бензина и солярки) для собственных нужд. На эти цели выделено 66 527 167 рублей.
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Тюмень

«Областная больница №14 имени В.Н. Шанаурина», «Областная больница №11», заводоуковская «Областная больница №12», «Родильный дом №2», «Областная клиническая больница №1», «Областной наркологический диспансер», «Госпиталь для ветеранов войн», «Областная станция переливания крови», «Родильный дом №3», «Областная инфекционная клиническая больница» планируют за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета Тюменской области приобрести топливо на 66 527 167 рублей.

Исполнитель в рамках контракта будет обязан поставить автомобильный бензин марки АИ-92 экологического класса не ниже К5, бензин марки АИ-95 экологического класса не ниже К5, а также летнее и зимнее дизельное топливо экологического класса не ниже К5.

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#Новости#Дизельное топливо#Бензин#Тюменская область#Медучреждения#Тюмень#Наиль Каримов#Экономика
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