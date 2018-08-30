66,5 млн рублей выделены на поставку бензина и солярки для тюменских медучреждений

«Областная больница №14 имени В.Н. Шанаурина», «Областная больница №11», заводоуковская «Областная больница №12», «Родильный дом №2», «Областная клиническая больница №1», «Областной наркологический диспансер», «Госпиталь для ветеранов войн», «Областная станция переливания крови», «Родильный дом №3», «Областная инфекционная клиническая больница» планируют за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета Тюменской области приобрести топливо на 66 527 167 рублей.
Исполнитель в рамках контракта будет обязан поставить автомобильный бензин марки АИ-92 экологического класса не ниже К5, бензин марки АИ-95 экологического класса не ниже К5, а также летнее и зимнее дизельное топливо экологического класса не ниже К5.