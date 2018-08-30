66,5 млн рублей выделены на поставку бензина и солярки для тюменских медучреждений

Исполнитель в рамках контракта будет обязан поставить автомобильный бензин марки АИ-92 экологического класса не ниже К5, бензин марки АИ-95 экологического класса не ниже К5, а также летнее и зимнее дизельное топливо экологического класса не ниже К5.