Квартира с готовым ремонтом или без первого взноса в ЖК «Клевер парк»

«Клевер парк» — молодой проект, который в 2017 году стал одним из самых узнаваемых жилых комплексов на рынке. Его планировки признали лучшими в Тюмени* по ряду характеристик: удобство, функциональность, соотношение площадей.
Квартиры в «Клевер парк» — это:
1) Большие комнаты с зонированием;
2) Функциональный коридор с нишей под шкаф-купе;
3) Кухни-гостиные и лаунж-балконы с витражным остеклением.
Студии не менее просторные:
1) Комната органично совмещает все функции: комфортной спальни, обеденной зоны с небольшим кухонным островком и рабочего места;
2) Коридор небольшой, но продуманный: он освобождает комнату от лишней мебели;
3) Балкон увеличивает полезное пространство: здесь можно хранить велосипед или спортивную экипировку, устроить уютное место для чаепитий или кабинет.
Отдельного внимания заслуживает собственная инфраструктура комплекса:
1) Двор без машин: парковка за пределами комплекса. Не переживайте за безопасность детей на площадке и спокойно занимайтесь спортом на уличных тренажерах или обкатывайте велодорожки;
2) Места для отдыха: ландшафтный дизайн предусматривает масштабное озеленение. Более 200 деревьев и кустарников, живые изгороди и газоны были посажены на территории комплекса, а насладиться видом можно в удобных деревянных беседках;
3) Расположение: 20 метров до остановки общественного транспорта, 15 минут до любой части города. Самое главное — рядом: в 10-ти минутах ходьбы строятся детский сад, школа и поликлиника.
Первая очередь комплекса уже введена в эксплуатацию и 91% жителей, согласно опросу, довольны качеством строительства.
Сдача второй очереди, а именно ГП-2 и ГП-3 уже в этом году! Студий остается все меньше, поэтому важно не упустить возможность обзавестись недвижимостью на таких условиях. Станьте частью этого современного комплекса и переезжайте в квартиру с готовым ремонтом уже совсем скоро. Забудьте об ожидании, ремонтной грязи, затратах на стройматериалы и риске выбрать некачественную ремонтную бригаду.
Вот, что уже будет готово, как только Вы перешагнете порог своей квартиры:
Пол: линолеум или ламинат, плинтуса;
Ровные стены: уже окрашенные или с обоями под покраску;
Установленные двери: межкомнатные и входную металлическую;
Теплые окна: двухкамерные стеклопакеты, прочный каркас с хорошей звукоизоляцией;
Оборудованную ванную комнату: плитка на полу и стенах, натяжной потолок, комплект сантехники;
Счетчики и сети: в квартире уже есть приборы учета тепла и воды, а также готовые к подключению каналы для интернета, телефона и телевидения.
Такие студии всего на 175 000 р. дороже квартир с черновой отделкой. Разница в стоимости небольшая, но в комфорте — ощутимая.
Второй вариант покупки студии без ремонта будет немного дешевле и даст простор для творчества, ведь появляется возможность реализовать любую концепцию. В данной отделке вест подготовительный этап уже пройден: стены без швов и стыков, высококачественная бетонная стяжка пола и готовые коммуникации. Вам нужно только выбрать материалы и оформить все в своем стиле.
Еще одна приятная новость: мы возвращаем 5% от стоимости студии при 100% оплате.
Но если у Вас нет нужной суммы — возьмите денежные средства в ипотеку без первоначального взноса**. Это уникальный и особенный подход к тем потенциальным покупателям, кто на данный момент не обладает средствами для приобретения, но хочет успеть купить квартиру в комплексе «Клевер Парк».
Выбирайте студию, акцию и начинайте думать, как Вы лучше обустроите Ваше приобретение.
Записывайтесь на просмотр демо-этажа проекта по телефону +7 (3452) 60-40-40.
ЖК «Клевер парк»: Тюмень, ул. Андрея Бушуева, 1 стр. Застройщик 4D Development (www.4development.ru)
Застройщик ООО «Клевер Инвест». Договор долевого участия и проектная декларация на сайте клеверинвест.рф. Разрешения на строительство от 12.10.2016: 2 этап (ГП-2) №72-304-472-2016; 3 этап (ГП-3) №72-304-473-2016. Ввод в эксплуатацию 2 и 3 этапов (ГП-2, ГП-3) в 4 квартале 2018 г.
*№1 в интегральном рейтинге экспертного анализа Отдела аналитики федеральной риэлтерской компании «Этажи» о качестве планировочных решений ЖК классов «эконом» и «эконом+», г. Тюмени по состоянию на 2016 год.
**Организатор — ООО «Клевер Инвест». Акция распространяется на квартиры-студии 26,6 кв. м. Срок действия акции: с 1 мая 2018 года по 31 июля 2018 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения, банках-партнёрах, количестве квартир, участвующих в акции, — по номеру телефона 8 (3452) 60-40-40.