Квартира с готовым ремонтом или без первого взноса в ЖК «Клевер парк»

Сдача второй очереди, а именно ГП-2 и ГП-3 уже в этом году! Студий остается все меньше, поэтому важно не упустить возможность обзавестись недвижимостью на таких условиях. Станьте частью этого современного комплекса и переезжайте в квартиру с готовым ремонтом уже совсем скоро. Забудьте об ожидании, ремонтной грязи, затратах на стройматериалы и риске выбрать некачественную ремонтную бригаду.