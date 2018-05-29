Жители Тюмени пожаловались на стоимость выпускного за 18 тысяч рублей

При этом женщина сообщает, что во время собрания в ответ на ее возмущения по поводу суммы ее грубо прервали другие родители. Их основной аргумент – выпускной бывает один раз, и жалеть денег на такое событие нельзя.
При этом деньги на цветы и подарки учителям собирались отдельно, следовательно, это далеко не все затраты, которые понесут родители одиннадцатиклассников.
Своей проблемой женщина поделилась в социальных сетях, и получила много одобрительных комментариев. Пользователи солидарны с автором публикации, что подобная сумма на одного человека – это слишком много для школьного выпускного вечера, сообщает URA.RU.