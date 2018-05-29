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Жители Тюмени пожаловались на стоимость выпускного за 18 тысяч рублей

29 мая 2018, 07:01
Жительница Тюмени пожаловалась на большие денежные траты, связанные с проведением выпускного вечера в 11 классе. По ее словам, на родительском собрании была оглашена сумма в 18 тысяч рублей.

При этом женщина сообщает, что во время собрания в ответ на ее возмущения по поводу суммы ее грубо прервали другие родители. Их основной аргумент – выпускной бывает один раз, и жалеть денег на такое событие нельзя.

При этом деньги на цветы и подарки учителям собирались отдельно, следовательно, это далеко не все затраты, которые понесут родители одиннадцатиклассников.

Своей проблемой женщина поделилась в социальных сетях, и получила много одобрительных комментариев. Пользователи солидарны с автором публикации, что подобная сумма на одного человека – это слишком много для школьного выпускного вечера, сообщает URA.RU.

#Новости#Деньги#Выпускной вечер#Родители#Алексей Колесов#Общество
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